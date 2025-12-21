رفع فوری بیش از ۳ هزار قطعی ارتباطی پس از بارشهای اخیر
دبیر کمیته مدیریت بحران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در پی بارش های یک هفته اخیر، ۴ هزار و ۲۲۲ گزارش قطعی ارتباط در استانهای مختلف اعلام شده بود که ۳ هزار و ۶۱۶ مورد آن با فوریت پیگیری و رفع شد و اقدامات کمیته های مدیریت بحران برای بازیابی ارتباطات در ۴۷۳ مسیر ارتباطی باقیمانده ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، سید محمدحسن جوادزاده افزود: در طی یک هفته گذشته با اعلام آماده باش ستاد فرماندهی مدیریت بحران کشور در استانهای جنوبی هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، یزد و همچنین دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی، کمیته های مدیریت بحران استانی، تیم های عملیاتی اپراتورها و شرکت های ارائهدهنده خدمات ارتباطی با هدف حفظ پایداری و تداوم خدمات ارتباطی به مردم، اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی را آغاز کردند.
وی با اشاره به حضور مستمر نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ستاد مدیریت بحران گفت: یک هزار و ۵۴ نفر از کارکنان و نیروهای عملیاتی حوزه ارتباطات در طول مدت بارندگی ها بویژه در ایام تعطیل، اقدامات لازم را برای پیشگیری از قطع ارتباطات و تسریع در بازیابی شبکه ها انجام داده اند.
جوادزاده عمده قطعی های رخ داده را ناشی از قطع برق عنوان و تصریح کرد: علاوه بر این در پی سنگینی بارش برف و باران، ۲۶ مسیر زیرساختی فیبر نوری دچار آسیب شده که ۲۱ مسیر با تلاش شبانه روزی تیم های عملیاتی، ترمیم و بازیابی شده و پیگیری برای رفع مشکل ۵ مسیر باقیمانده ادامه دارد.
دبیر کمیته مدیریت بحران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح اقدامات پیشگیرانه گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه، ۱۶ میلیون پیام هشدار برای مشترکان تلفن همراه در استانهای هرمزگان، فارس،کرمان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد ارسال شد.جواد زاده تاکید کرد: با استمرار پایش وضعیت، حضور میدانی نیروهای عملیاتی و بهرهگیری از تمام ظرفیتها، حفظ پایداری ارتباطات و ارائه خدمات مطلوب به مردم با جدیت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال میشود.