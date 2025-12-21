خبرگزاری کار ایران
عرضه مزدا EZ با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

عرضه مزدا EZ با حساب وکالتی بانک صادرات ایران
​خرید خودروی سواری مزدا EZ در قالب طرح فروش فوق‌العاده خودروهای وارداتی شرکت «اتونوین» و با استفاده از حساب وکالتی بانک صادرات ایران، از روز ۳۰ آذرماه آغاز شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک می‌توانند از روز یکشنبه ۳۰ آذرماه تا پایان روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه، به‌صورت غیرحضوری با مراجعه به سامانه حساب وکالتی به نشانی https://Vekalati.bsi.ir، نسبت به وکالتی کردن حساب خود با حداقل مانده ۵ میلیارد ریال اقدام کنند.
 
در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، متقاضیان می‌توانند ۲۴ ساعت پس از وکالتی کردن حساب خود در بانک صادرات ایران، از روز یکم دی‌ماه تا 5 دی‌ماه 1404 با مراجعه به سامانه اتونوین نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند.

تمامی اطلاع‌رسانی‌های مربوط به این طرح صرفاً از طریق اطلاعیه‌های منتشرشده در وب‌سایت رسمی شرکت «آفتاب‌خودرو» انجام خواهد شد.

