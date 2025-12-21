خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مجلس:

افزایش سرمایه بانک کشاورزی، پشتوانه حمایت از تولید و پایداری سفره مردم است

افزایش سرمایه بانک کشاورزی، پشتوانه حمایت از تولید و پایداری سفره مردم است
کد خبر : 1730778
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک کشاورزی در شرایط سخت، فراتر از یک بانک، در کنار تولیدکنندگان ایستاده است، گفت: تقویت سرمایه این بانک و به‌کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی، شرط تداوم تولید، پایداری اشتغال و تحکیم و تقویت پایه‌های امنیت غذایی کشور است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، شاهرخ رامین، با بیان این مطلب، به نقش مهمی که مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده بانک کشاورزی گذاشته است، اشاره و اظهار کرد: این بانک با شخصیتی فراتر از یک نهاد مالی، کارکردی اجتماعی از خود نشان داده است و همراهی با مردم و درک واقعی از دغدغه‌های تولیدکنندگان، اهمیت تقویت سرمایه این بانک را بیش از پیش برجسته می‌کند.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تأمین سرمایه در گردش، محور پایداری تولید است، تصریح کرد: اگر سرمایه در گردش بخش‌های مختلف کشاورزی، دامپروری و آبزیان تأمین شود، این صنایع علاوه بر سودآوری، اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند و به شکل مستقیم امنیت غذایی کشور را تقویت خواهند کرد.

وی با اشاره به جایگاه تولیدی شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه گفت: فیروزکوه در حوزه‌های دام و طیور و آبزیان رتبه‌های برتر استان تهران را دارد و در تولید دام سبک و سنگین نیز در زمره مناطق پیشرو است، به‌گونه‌ای که این ظرفیت‌ها با تأمین مالی مناسب می‌توانند نقش مؤثرتری در سفره مردم داشته باشند.

این نماینده مجلس ادامه داد: تداوم ارتباط مؤثر بانک کشاورزی با نمایندگان مجلس و حفظ رویکرد حامیانه از تولیدکنندگان، عاملی کلیدی برای عبور از مشکلات و فراهم شدن دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر است.

رامین با اشاره به تصویب ۲۰۰ همت اعتبار در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴ برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی گفت: دولت در شرایط خاص مالی قرار دارد و محدودیت منابع، ضرورت استفاده از روش‌های هدفمند و کارآمد برای تقویت سرمایه بانک کشاورزی را دوچندان می‌کند.

وی افزود: همزمان با تلاش برای سبک‌تر شدن بدنه دولت، باید برای تأمین مالی بانک کشاورزی به مسیرهای غیرپولی اندیشید؛ مسیرهایی که بتوانند به سرعت به سرمایه تبدیل شوند و فشار مضاعفی بر منابع مالی وارد نکنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از روش‌های نوین و سامانه‌هایی مانند پالیز، که با اتکای همزمان به دانش مدیران جوان و تجربه مدیران باسابقه شکل گرفته، امیدواری به آینده بانک کشاورزی را افزایش داده است.

رامین در پایان تأکید کرد: تقویت سرمایه بانک کشاورزی و تداوم این رویکردها می‌تواند نقش این بانک را در پایداری تولید، حفظ اشتغال و تأمین امنیت غذایی کشور بیش از پیش تثبیت کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن