نماینده مجلس:
افزایش سرمایه بانک کشاورزی، پشتوانه حمایت از تولید و پایداری سفره مردم است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک کشاورزی در شرایط سخت، فراتر از یک بانک، در کنار تولیدکنندگان ایستاده است، گفت: تقویت سرمایه این بانک و بهکارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی، شرط تداوم تولید، پایداری اشتغال و تحکیم و تقویت پایههای امنیت غذایی کشور است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، شاهرخ رامین، با بیان این مطلب، به نقش مهمی که مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده بانک کشاورزی گذاشته است، اشاره و اظهار کرد: این بانک با شخصیتی فراتر از یک نهاد مالی، کارکردی اجتماعی از خود نشان داده است و همراهی با مردم و درک واقعی از دغدغههای تولیدکنندگان، اهمیت تقویت سرمایه این بانک را بیش از پیش برجسته میکند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تأمین سرمایه در گردش، محور پایداری تولید است، تصریح کرد: اگر سرمایه در گردش بخشهای مختلف کشاورزی، دامپروری و آبزیان تأمین شود، این صنایع علاوه بر سودآوری، اشتغال پایدار ایجاد میکنند و به شکل مستقیم امنیت غذایی کشور را تقویت خواهند کرد.
وی با اشاره به جایگاه تولیدی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه گفت: فیروزکوه در حوزههای دام و طیور و آبزیان رتبههای برتر استان تهران را دارد و در تولید دام سبک و سنگین نیز در زمره مناطق پیشرو است، بهگونهای که این ظرفیتها با تأمین مالی مناسب میتوانند نقش مؤثرتری در سفره مردم داشته باشند.
این نماینده مجلس ادامه داد: تداوم ارتباط مؤثر بانک کشاورزی با نمایندگان مجلس و حفظ رویکرد حامیانه از تولیدکنندگان، عاملی کلیدی برای عبور از مشکلات و فراهم شدن دسترسی به منابع مالی ارزانتر است.
رامین با اشاره به تصویب ۲۰۰ همت اعتبار در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴ برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی گفت: دولت در شرایط خاص مالی قرار دارد و محدودیت منابع، ضرورت استفاده از روشهای هدفمند و کارآمد برای تقویت سرمایه بانک کشاورزی را دوچندان میکند.
وی افزود: همزمان با تلاش برای سبکتر شدن بدنه دولت، باید برای تأمین مالی بانک کشاورزی به مسیرهای غیرپولی اندیشید؛ مسیرهایی که بتوانند به سرعت به سرمایه تبدیل شوند و فشار مضاعفی بر منابع مالی وارد نکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از روشهای نوین و سامانههایی مانند پالیز، که با اتکای همزمان به دانش مدیران جوان و تجربه مدیران باسابقه شکل گرفته، امیدواری به آینده بانک کشاورزی را افزایش داده است.
رامین در پایان تأکید کرد: تقویت سرمایه بانک کشاورزی و تداوم این رویکردها میتواند نقش این بانک را در پایداری تولید، حفظ اشتغال و تأمین امنیت غذایی کشور بیش از پیش تثبیت کند.