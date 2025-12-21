۶۵ درصد درآمد هدفمندی از پتروشیمی است/ کاهش ۱.۷ میلیارد متر مکعبی مصرف گاز؛ طی ۴ سال
مدیر بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: پتروشیمی ۱۰ درصد گاز توزیعی را دریافت می کند و ۶۵ درصد درآمد هدفمندی را از محل فروش گاز تامین می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی ربانی در مراسم امضای تفاهمنامههای مرتبط با طرح های کاهش مصرف انرژی اظهار داشت: صنعت پتروشیمی در ۴ سال گذشته ۱.۷ میلیارد متر مکعب کاهش مصرف گاز داشته است.
وی با اشاره به برنامه اجرای ۸۴ پروژه در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: تلاش داریم ۲۶۰ میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بدهی و درآمد ما تناسب دارد، خاطرنشان کرد: امروز خط مقدم جنگ اقتصادی پتروشیمی است.
ربانی با بیان اینکه یکی از موانع ما در مسیر تولید؛ کمبود خوراک است، یادآور شد: تنها صنعتی هستیم که ۹۰ درصد برق را خودمان تولید می کنیم.