۶۵ درصد درآمد هدفمندی از پتروشیمی است/ کاهش ۱.۷ میلیارد متر مکعبی مصرف گاز؛ طی ۴ سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی ربانی در مراسم امضای تفاهمنامه‌های مرتبط با طرح های کاهش مصرف انرژی اظهار داشت: صنعت پتروشیمی در ۴ سال گذشته ۱.۷ میلیارد متر مکعب کاهش مصرف گاز داشته است.

وی با اشاره به برنامه اجرای ۸۴ پروژه در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: تلاش داریم ۲۶۰ میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز داشته باشیم.

مدیر بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: پتروشیمی ۱۰ درصد گاز توزیعی را دریافت می کند و ۶۵ درصد درآمد هدفمندی را از محل فروش گاز تامین می کند.

وی با بیان اینکه بدهی و درآمد ما تناسب دارد، خاطرنشان کرد: امروز خط مقدم جنگ اقتصادی پتروشیمی است.

ربانی با بیان اینکه یکی از موانع ما در مسیر تولید؛ کمبود خوراک است، یادآور شد: تنها صنعتی هستیم که ۹۰ درصد برق را خودمان تولید می کنیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...