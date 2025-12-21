خبرگزاری کار ایران
زمان اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو + لینک
بر اساس اطلاعیه رسمی ایران‌خودرو، مراسم قرعه‌کشی و اولویت‌بندی متقاضیان یازدهمین دوره فروش محصولات این شرکت، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می شود و نهایتا اعلام نتایج یک روز بعد انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو در قالب طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش از روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و تا پایان روز گذشته ادامه داشت.

در این مرحله، ثبت‌نام بدون نیاز به مسدودسازی حساب بانکی انجام شد و متقاضیان تنها با ثبت اطلاعات خود درخواست خرید خودرو را در سامانه رسمی فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir ثبت کردند.

زمان قرعه‌کشی ایران‌خودرو اعلام شد

بر اساس اطلاعیه رسمی ایران‌خودرو، مراسم قرعه‌کشی و اولویت‌بندی متقاضیان یازدهمین دوره فروش محصولات این شرکت، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۴ و با حضور نمایندگان نهادهای ناظر برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این مراسم، تضمین شفافیت و عدالت در فرآیند تعیین اولویت متقاضیان اعلام شده است.

این قرعه‌کشی برای تعیین اولویت ثبت‌نام‌کنندگان در سه گروه «متقاضیان عادی»، «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «طرح جایگزینی خودروهای فرسوده» انجام می‌شود.

پیش‌بینی زمان اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو 

با توجه به تجربه دوره‌های قبلی، معمولاً نتایج قرعه کشی ایران خودرو یک تا سه روز پس از برگزاری مراسم اعلام می‌شود. اگر قرعه کشی طبق برنامه در روز دوشنبه اول دی ماه انجام شود، انتظار می‌رود نتایج نهایی تا پایان همان هفته در سامانه فروش منتشر شود.

البته فرآیند تایید نهادهای نظارتی نقش مهمی در زمان اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو دارد. در صورت عدم وجود مشکل، نتایج با سرعت بیشتری در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

در مجموع، پیش‌بینی می‌شود نتایج قرعه کشی ایران خودرو آذر 1404 در روزهای ابتدایی دی ماه اعلام شود و متقاضیان بتوانند وضعیت نهایی خود را مشاهده کنند.

