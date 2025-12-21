ایلنا؛ آذر ماه با تمرکز بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری در جزیره کیش آغاز شد، برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی در حوزه‌های بورس، بانک، بیمه، تجارت و صنایع دریایی، بار دیگر کیش را به کانون گفت‌وگوی اقتصادی کشور تبدیل کرد و نقش آن را در پیوند میان دولت و بخش‌خصوصی پررنگ‌تر نشان داده شد. این رویدادها بیانگر آن است که کیش همچنان از ظرفیت بالایی برای میزبانی تعاملات اقتصادی برخوردار است و زیرساخت رویدادمحور جزیره، یکی از مزیت‌های رقابتی آن در میان مناطق آزاد باقی ماند.

این روند، جایگاه کیش را به‌عنوان فضایی امن برای تعامل و تصمیم‌سازی اقتصادی تثبیت کرده است؛ فضایی که فعالان اقتصادی، مدیران دولتی و بخش‌خصوصی در آن امکان گفت‌وگو، تبادل نظر و شکل‌دهی به همکاری‌های مشترک را پیدا می‌کنند. استمرار این مسیر، کیش را از یک مقصد صرفاً گردشگری فراتر برده و آن را به بازیگری اثرگذار در معادلات اقتصادی کشور تبدیل ساخته است.

در کنار رویدادهای اقتصادی، کیش در آذرماه شاهد حضور پررنگ رویدادهای ورزشی و اجتماعی نیز هست. برگزاری مسابقات دو، دوچرخه‌سواری و سایر رویدادهای ورزشی با مشارکت گسترده شرکت‌کنندگان از نقاط مختلف کشور، جزیره را به صحنه‌ای زنده از مشارکت اجتماعی تبدیل کرد، بازتاب گسترده این رویدادها در رسانه‌ها، اگرچه در مواردی با حاشیه و حساسیت همراه بود، اما یک پیام روشن داشت، کیش به سطحی از اهمیت رسید که هر رویداد آن در مقیاس ملی دیده، بررسی و تحلیل شود.

در همین مسیر، واکنش نهادهای مدیریتی و نظارتی به برخی حواشی آذرماه نیز قابل توجه است. این واکنش‌ها نشان می‌دهد کیش دیگر در حاشیه فضای رسانه‌ای کشور قرار ندارد و به‌عنوان بخشی از بدنه تصمیم‌سازی، می‌بایست از ایجاد توازن میان جذابیت رویدادها، ملاحظات اجتماعی و چارچوب‌های قانونی باشد، این وضعیت، بیش از آنکه یک چالش باشد، نشانه‌ای از افزایش وزن و جایگاه کیش در معادلات ملی به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر، تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، ترافیک و نظم شهری در آذرماه، بیانگر تلاش برای هم‌راستا کردن توسعه رویدادها با کیفیت زندگی ساکنان و رضایت گردشگران است. این تصمیمات، هرچند با نقدهایی همراه بود، اما نشان داد کیش وارد مرحله مدیریت رشد شده است؛ مرحله‌ای که معمولاً پس از گسترش نقش و افزایش کارکرد یک منطقه بروز پیدا می‌کند و نیازمند نگاه دقیق‌تر و سیاست‌گذاری منسجم‌تر است.

در فصل زمستان، جزیره کیش به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی مطلوب، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. در این بازه زمانی، برگزاری رویدادها، نمایشگاه‌ها و سمینارهای تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ضریب جذب گردشگر و رونق اقتصاد گردشگری ایفاء کند. با این حال، تحقق این هدف مستلزم اجرای تمامی برنامه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور باید باشد تا تلاش‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده تحت‌الشعاع حاشیه‌ها قرار نگیرد.

ضرورت دارد تا تمرکز مدیرعامل، مدیران و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش در راستای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری و آماده‌سازی جزیره برای ایام پرتقاضایی همچون نوروز باشد تا صرف پاسخ‌گویی به مسائل حاشیه‌ای.

در مجموع، آذرماه ۱۴۰۴ ماهی است که کیش در آن بیش از گذشته دیده می‌شود، مورد تحلیل قرار می‌گیرد و درباره آن قضاوت می‌شود. این دیده‌شدن، خود نشانه‌ای از تقویت نقش جزیره است؛ نقشی که امروز نه‌تنها در اقتصاد و گردشگری، بلکه در عرصه‌های اجتماعی، ورزشی و مدیریتی نیز معنا پیدا می‌کند.

مرتضی بلوکی

کارشناس حوزه رسانه

انتهای پیام/