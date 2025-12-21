معاون سازمان شیلات در گفتوگو با ایلنا:
پای صیادان ایرانی به موریس و ماداگاسکار باز میشود/ آزادی صیادان ایرانی در هند
معاون سازمان شیلات با اشاره به مذاکره با موریس و ماداگاسکار برای ورود صیادان ایرانی در صیدگاههای آنها، از آزادی چند صیاد ایرانی از زندانهای هند خبر داد.
عطاالله رئیسی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در گفتوگو با ایلنا در مورد ظرفیت صید و صیادی در کشور، گفت: در شمال و جنوب کشور در بخش صیادی حدود ۱۶۸ هزار صیاد در قالب ۲۰ هزار و ۳۰۰ شناور مشغول به کار هستند که ۱۶۵۰۰ مورد از آن، شناور قایق و ۳۰۰۰ شناور لنج و ۱۳۲ کشتی را شامل میشود.
افزایش ۳۵ درصدی صید ماهیان صنعتی در آبهای فراساحل
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در مورد آخرین آمار صید در کشور، گفت: صید امسال در بنادر شمال و جنوب به طور میانگین حدود ۷۷۸ هزار تن بود که در سال ۱۴۰۳ برآورد شده بود. البته اکثر شناورهای جنوب به ویژه در سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در آبهای فراساحل مشغول به صید هستند و در آبهای بینالمللی صید را انجام میدهند.
رئیسی ادامه داد: در سالهای گذشته ما در سه ماه از سال (از خرداد تا شهریور) صید نداشتیم، ولی امسال وقوع جنگ ۱۲ روزه تلنگری شد تا صید و صیادی را زودتر از زمانی که قبلاً شروع میکردیم، آغاز کنیم.
وی افزود: ما امسال توانستیم یک ماه زودتر مجوز به شناورهایمان برای صید در آبهای فراساحل بدهیم که تا به امروز خوشبختانه نزدیک به ۳۵ درصد افزایش صید ماهیان صنعتی در آبهای فراساحل داشتیم.
هزار شناور لنج در آبهای فراساحل مشغول به صید هستند
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در مورد ذخیره غذایی کنسرو ماهی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: ماهیان صنعتی بیشتر برای کنسرو ماهی استفاده و ذخیره میشوند. در زمان جنگ ۱۲ روزه توزیع کنسرو ماهی در تمام استانها انجام شد و تنها غذایی بود که به دلیل ذخایر مناسب آن در توزیع با مشکل مواجه نشدیم.
به گفته رئیسی، امسال این برنامه اندیشیده شد تا هم ذخیره ماهی داشته باشیم و هم کنترل بازار را انجام بدهیم. حدود هزار شناور لنج در حال حاضر در آبهای فراساحل مشغول به صید هستند.
مرزبانی ۱۶۸ هزار صیاد از کشور
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در مورد ناامنی آبهای فراساحل برای صیادان ایرانی، گفت: دریا در آبهای سومالی توسط شبه نظامیان و به اصطلاح «دزدان دریایی» ناامن میشود؛ ولی نیروی دریایی سپاه را هر زمان احساس خطر کردیم در کنار خود داشتیم.
رئیسی افزود: به عبارت دیگر، دریاداران و شناورهای ما نیز به نوعی مرزبان کشور هستند و زمانی که میگوییم ۱۶۸ هزار صیاد داریم به این معناست که ۱۶۸ هزار مرزبان بدون ارج داریم، یعنی خود صید میکنند و تولید و اشتغال ایجاد کردهاند و آنها به نوعی مرزبان هستند.
آزادی چند صیاد ایرانی از هند
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در مورد اسارت صیادان ایرانی در کشورهای دیگر، گفت: گاهی ما در آبهای بینالمللی به چالش دزدان سومالی میخوریم؛ اما با توجه به ارتباطات وزارت امور خارجه و نیروهای نظامی و به دلیل قوانین بینالمللی در آبهای بین المللی اگر مشکلی باشد قطعاً حل خواهد شد.
رئیسی افزود: دزد دریایی، صیاد را به اسارت نمیگیرد، بلکه میکُشد یا به نوعی او را حذف میکند، ولی شده که شناورها به دلیل خرابی موتور یا بدی آب و هوا یا مسائل دیگر در آبهای بینالمللی تا آبهای ساحلی کشور دیگر کشیده شوند.
به گفته وی، اگر صیادی در آبهای دیگر در کشور ثالثی به دلیل یکسری موضوعات مانند تعارض مرزی در زندان باشد، وارد مذاکره برای آزادی او میشویم. برخی کشورها در مساله تعارض مرزی سختگیرند. در همین راستا کمتر از یک ماه پیش چند صیاد ایرانی از هند آزاد شدند.
صیادی در جنگ ۱۲ روزه تعطیل نشد
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با اشاره به مذاکره با موریس و ماداگاسکار برای صید صیادان ایرانی در صیدگاههای آنها، گفت: امسال برنامه داریم که به غیر از سومالی برای نخستین بار، تعاملاتی با موریس و ماداگاسکار داشته باشیم، در همین راستا، هیئتی را فرستادیم و از صیدگاههای آنها بازدید کردند. این دو کشور صیدگاههای خیلی خوبی دارند. ما درصددیم شناورهای آب دور را همانند شناورهایمان در سومالی، در موریس و ماداگاسکار ساماندهی کنیم تا در بخش ماهیان صنعتی در آنجا صیادی کنند.
رئیسی در مورد تعطیلی صید و صیادی در جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: به جرات میتوانم بگویم که ما حتی برای یک روز در طول جنگ ۱۲ روزه، صیادی را در جنوب کشور تعطیل نکردیم؛ هرچند حضور شناورهای ایرانی به دلیل طوفان و فصل، کمرنگ بود؛ ولی شناورهای کوچک برای حضور در دریا برای حمایت از ایران اعلام آمادگی کردند و در مقابل دشمن بسیج مردمی تشکیل دادند، زیرا ما در دریا به جز بسیج دریایی که زیر نظر نیروی دریایی سپاه است، بسیج مردمی از صیادان داریم که در طول جنگ پای کار تولید برای کشور بودند.