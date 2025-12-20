خبرگزاری کار ایران
زمان قرعه کشی محصولات ایران خودرو اعلام شد

کد خبر : 1730440
با پایان مهلت ثبت‌نام فروش ایران‌خودرو، قرعه‌کشی یازدهمین دوره عرضه محصولات این شرکت با حضور نهادهای ناظر برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو در قالب طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش از روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان امروز، شنبه ۲۹ آذرماه، ادامه دارد.

در این مرحله، ثبت‌نام بدون نیاز به مسدودسازی حساب بانکی انجام می‌شود و متقاضیان تنها با ثبت اطلاعات خود می‌توانند درخواست خرید خودرو را در سامانه رسمی فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir ثبت کنند.

زمان قرعه‌کشی ایران‌خودرو اعلام شد

بر اساس اطلاعیه رسمی ایران‌خودرو، مراسم قرعه‌کشی و اولویت‌بندی متقاضیان یازدهمین دوره فروش محصولات این شرکت، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۴ و با حضور نمایندگان نهادهای ناظر برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این مراسم، تضمین شفافیت و عدالت در فرآیند تعیین اولویت متقاضیان اعلام شده است.

این قرعه‌کشی برای تعیین اولویت ثبت‌نام‌کنندگان در سه گروه «متقاضیان عادی»، «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «طرح جایگزینی خودروهای فرسوده» انجام می‌شود.

در حالی که امروز آخرین مهلت ثبت‌نام این مرحله از فروش ایران‌خودرو است، آمارها از استقبال کم‌سابقه متقاضیان خبر می‌دهد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، بیش از ۹ میلیون نفر برای خرید تنها ۱۲ محصول ایران‌خودرو در سامانه فروش ثبت‌نام کرده‌اند؛ رقمی که با توجه به فعال بودن سامانه تا پایان امروز، احتمال افزایش آن نیز وجود دارد.

مهلت ثبت نام رو به پایان است

در این مرحله از فروش، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده امکان ثبت درخواست خرید دارند. حذف شرط مسدودسازی حساب بانکی، از مهم‌ترین تفاوت‌های این دوره نسبت به مراحل قبلی به شمار می‌رود.

مهلت ثبت درخواست از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۴ آذرماه آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. حجم بالای تقاضا در مقابل تعداد محدود خودروهای عرضه‌شده، بار دیگر شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو را برجسته کرده و تداوم روند قرعه‌کشی‌محور در این بازار را به‌خوبی نشان می‌دهد.

انتهای پیام/
