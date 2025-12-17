تأکید بر تداوم روند صعودی نیشکر با مدیریت جدید
مدیرکل نظارت بر شرکتها و امور مجامع صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با اشاره به جایگاه این شرکت در بازار سرمایه اظهار کرد: ورود توسعه نیشکر به بورس، نقطه عطفی مهم در مسیر فعالیت این بنگاه اقتصادی بود و موجب شد ارزش سهام این شرکت که حاصل سالها تلاش، مدیریت و زحمات مدیران و کارگران آن است، بهدرستی شناسایی و به رقم قابل توجهی در بازار سرمایه برسد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، امیرمحسن گرجی در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تأکید بر اینکه ارزشافزوده ایجادشده برای سهام شرکت توسعه نیشکر نتیجه مستقیم همت و کوشش سرمایه انسانی آن است، افزود: این دستاورد نشاندهنده ظرفیت بالای این شرکت در خلق ارزش پایدار است و امیدواریم روند رو به رشد و مثبت توسعه نیشکر در دوره مدیریت جدید نیز با قدرت ادامه یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از خدمات دکتر عبدعلی ناصری در دوران تصدی مدیریت شرکت توسعه نیشکر، خاطرنشان کرد: تلاشهای انجامشده در سالهای گذشته، بهویژه در مسیر بورسی شدن و ارتقای جایگاه اقتصادی شرکت، شایسته تقدیر است.
مدیرکل نظارت بر شرکتها و امور مجامع صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها همچنین برای دکتر مقداد محمودی، مدیرعامل جدید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، آرزوی موفقیت کرد و گفت: انتظار میرود با بهرهگیری از تجربه، تخصص و همراهی مدیران و کارکنان، گامهای بلندتری در مسیر توسعه، افزایش بهرهوری و تقویت جایگاه این شرکت در اقتصاد ملی برداشته شود.
بر اساس این گزارش، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها از خردادماه امسال و همزمان با بورسی شدن این شرکت، به عنوان یکی از سهامداران توسعه نیشکر وارد این مجموعه بزرگ اقتصادی شده است.