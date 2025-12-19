خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار در مورد یخ‌زدگی کنتورهای آب

هشدار در مورد یخ‌زدگی کنتورهای آب
کد خبر : 1729892
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در اطلاعیه‌ای با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی از احتمال افزایش برودت هوا در روز‌های آینده، درباره یخ‌زدگی کنتور‌های آب در برخی مناطق هشدار داد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه تأکید شده است: با توجه به روند آغاز فصل سرما و کاهش دمای هوا از شهروندان درخواست می‌شود تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخ‌زدگی و ترکیدگی کنتور و انشعاب آب منازل خود به کار ببندند.

عایق‌بندی کنتور و لوله‌های آب‌رسانی در پیش‌گیری از یخ‌زدگی مؤثر است و توصیه می‌شود با قراردادن پشم‌شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایق‌کردن لوله‌های سطحی از یخ‌زدگی انشعاب و کنتور جلوگیری کرد.

 در صورت مشاهده یخ‌زدگی از حرارت‌دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و یا لوله‌های آب داخل ساختمان و یا از برافروختن آتش در مجاورت شیر‌ها و لوله‌های آب جدا خودداری شود.

 شهروندان می‌توانند در صورت بروز مشکل یخ‌زدگی با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب محل سکونت خود تماس بگیرند تا گروه‌های امدادی آبفا در کم‌ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن