به گزارش ایلنا، محمدصادق عظیمی‌فر با بیان اینکه افزایش کارآمدی، چابکی سازمان و ارتقای نظام تصمیم‌گیری از اهداف اصلی بازطراحی ساختار این شرکت است، اظهار داشت: در ساختار جدید، خطوط گزارش‌دهی مستقیم به مدیرعامل کاهش می‌یابد و با تفویض اختیار هدفمند، نقش و جایگاه سطوح مدیریتی میانی تقویت خواهد شد.

وی با تأکید بر انطباق کامل این اصلاحات با قوانین و اسناد بالادستی افزود: الزامات بهره‌وری، حکمرانی شرکتی و پاسخگویی نهادی به‌عنوان محورهای اصلی در طراحی ساختار جدید لحاظ شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، این ساختار با بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های نوین حکمرانی و با رویکرد فرآیندمحور طراحی می‌شود تا مأموریت‌های شرکت با اثربخشی بالاتر و هم‌راستا با اهداف کلان کشور دنبال شود.

