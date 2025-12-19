خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ بانک آینده صادر شد

مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ بانک آینده صادر شد
کد خبر : 1729823
لینک کوتاه کپی شد.

صندوق ضمانت سپرده‌ها اعلام کرد: در ادامه‌ی اجرای مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در چارچوب فرآیند گزیر بانک آینده، هیأت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های این بانک، مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ بانک آینده را که در فهرست انتقال به بانک ملی ایران قرار دارند، صادر کرد. همچنین قیمت‌گذاری ساختمان مرکزی بانک آینده با هدف واگذاری، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‌ قوه‌ قضاییه انجام می شود.

به گزارش ایلنا، بر اساس این تصمیم، عملیات قیمت‌گذاری این شعب با مجوز هیأت، توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با رعایت کامل ضوابط قانونی، استانداردهای کارشناسی و الزامات شفافیت انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌ها و فراهم‌سازی بستر اجرای تصمیمات واگذاری در چارچوب فرآیند گزیر است.

هیأت ارزش‌گذاری تأکید کرده است که تمامی مراحل کارشناسی با دقت حرفه‌ای، مستندسازی کامل و رعایت حقوق عمومی و منافع سهام‌داران انجام می‌‌شود و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

همچنین هیأت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک آینده، در ادامه‌ی جلسات تخصصی خود و در راستای اجرای فرآیند گزیر، تصمیم گرفت قیمت‌گذاری ساختمان مرکزی بانک آینده با هدف واگذاری، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‌ قوه‌ قضاییه انجام شود.

این تصمیم با هدف ارتقای شفافیت، دقت فنی و اتقان کارشناسی اتخاذ شده و مقرر است فرآیند ارزیابی این دارایی مهم، با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی مورد تأیید قوه‌ی قضاییه و مطابق ضوابط قانونی انجام گیرد.

اعضای هیأت ارزش‌گذاری تأکید کردند که تعیین تکلیف دارایی‌های کلان و راهبردی بانک آینده با حساسیت ویژه و با رعایت کامل حقوق سهام‌داران، ذی‌نفعان و منافع عمومی دنبال خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری