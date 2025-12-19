به گزارش ایلنا، بر اساس این تصمیم، عملیات قیمت‌گذاری این شعب با مجوز هیأت، توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با رعایت کامل ضوابط قانونی، استانداردهای کارشناسی و الزامات شفافیت انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌ها و فراهم‌سازی بستر اجرای تصمیمات واگذاری در چارچوب فرآیند گزیر است.

هیأت ارزش‌گذاری تأکید کرده است که تمامی مراحل کارشناسی با دقت حرفه‌ای، مستندسازی کامل و رعایت حقوق عمومی و منافع سهام‌داران انجام می‌‌شود و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

همچنین هیأت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک آینده، در ادامه‌ی جلسات تخصصی خود و در راستای اجرای فرآیند گزیر، تصمیم گرفت قیمت‌گذاری ساختمان مرکزی بانک آینده با هدف واگذاری، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‌ قوه‌ قضاییه انجام شود.

این تصمیم با هدف ارتقای شفافیت، دقت فنی و اتقان کارشناسی اتخاذ شده و مقرر است فرآیند ارزیابی این دارایی مهم، با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی مورد تأیید قوه‌ی قضاییه و مطابق ضوابط قانونی انجام گیرد.

اعضای هیأت ارزش‌گذاری تأکید کردند که تعیین تکلیف دارایی‌های کلان و راهبردی بانک آینده با حساسیت ویژه و با رعایت کامل حقوق سهام‌داران، ذی‌نفعان و منافع عمومی دنبال خواهد شد.

