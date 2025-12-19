اعلام قیمت طلا و سکه ٢٨ آذر ماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٢٨ آذر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٣٢۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٣ میلیون و ٧۴٣ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١٨ میلیون و ٣٢۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١۴۴ میلیون و ١۴٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٣٧میلیون و ٣٩٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ٧٧ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴۴ میلیون و ٣٨٠ هزار تومان رسید.

