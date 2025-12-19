خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشترکان پرمصرف باید گاز را با بهای بالاتر پرداخت کنند

مشترکان پرمصرف باید گاز را با بهای بالاتر پرداخت کنند
کد خبر : 1729803
لینک کوتاه کپی شد.

​مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: مشترکان پرمصرف که در پله سوم و چهارم قرار دارند، در صورت عدم رعایت صرفه‌جویی، باید گاز را با بهای بالاتری پرداخت کنند.

به گزارش ایلنا، هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه میانگین دمای کشور تاکنون حدود ۰.۷ درجه پایین‌تر از پارسال بوده و مصرف گاز در تمامی بخش‌ها به‌ویژه بخش خانگی افزایش یافته است، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود که مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به ۶۵۰ میلیون مترمکعب تا پایان هفته برسد؛ با این میزان مصرف، اصولاً بخش صنعت ممکن است با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به انجام کنترل و نظارت‌های لازم در ادارات دولتی پرمصرف بر اساس مصوبه هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۴ افزود: دمای آسایش ادارات ۲۰ درجه سلسیوس تعیین شده و به تمامی وزارتخانه‌ها اعلام شده و تمامی دستگاه‌ها موظف به رعایت این استاندارد هستند و در صورت تخطی، ابتدا یک بار اخطار داده می‌شود و در صورت ادامه بی‌توجهی، گاز آن‌ها قطع خواهد شد.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: مشترکان پرمصرف که در پله سوم و چهارم قرار دارند، در صورت عدم رعایت صرفه‌جویی، گاز را با بهای بالاتری پرداخت کنند.

صیدالی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه مصرف بخش خانگی و صنایع بالاتر رود، باید گاز صنعت را بکاهیم که به نفع کشور نیست؛ بنابراین از تمامی مشترکان درخواست می‌کنم صرفه‌جویی لازم را در مصرف گاز رعایت کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری