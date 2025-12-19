مشترکان پرمصرف باید گاز را با بهای بالاتر پرداخت کنند
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: مشترکان پرمصرف که در پله سوم و چهارم قرار دارند، در صورت عدم رعایت صرفهجویی، باید گاز را با بهای بالاتری پرداخت کنند.
به گزارش ایلنا، هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه میانگین دمای کشور تاکنون حدود ۰.۷ درجه پایینتر از پارسال بوده و مصرف گاز در تمامی بخشها بهویژه بخش خانگی افزایش یافته است، اظهار کرد: پیشبینی میشود که مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به ۶۵۰ میلیون مترمکعب تا پایان هفته برسد؛ با این میزان مصرف، اصولاً بخش صنعت ممکن است با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به انجام کنترل و نظارتهای لازم در ادارات دولتی پرمصرف بر اساس مصوبه هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۴ افزود: دمای آسایش ادارات ۲۰ درجه سلسیوس تعیین شده و به تمامی وزارتخانهها اعلام شده و تمامی دستگاهها موظف به رعایت این استاندارد هستند و در صورت تخطی، ابتدا یک بار اخطار داده میشود و در صورت ادامه بیتوجهی، گاز آنها قطع خواهد شد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: مشترکان پرمصرف که در پله سوم و چهارم قرار دارند، در صورت عدم رعایت صرفهجویی، گاز را با بهای بالاتری پرداخت کنند.
صیدالی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه مصرف بخش خانگی و صنایع بالاتر رود، باید گاز صنعت را بکاهیم که به نفع کشور نیست؛ بنابراین از تمامی مشترکان درخواست میکنم صرفهجویی لازم را در مصرف گاز رعایت کنند.