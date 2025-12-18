خبرگزاری کار ایران
امکان گزارش اسراف انرژی در ادارات از طریق سامانه فواد ۱۲۸ فراهم شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اضافه شدن شاخص جدید «بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از اسراف منابع» به شاخص‌های سامانه فوریت‌های اداری فواد 128 خبر داد.

به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور محترم بر مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: این شاخص با هدف تقویت نظارت عمومی، اصلاح الگوی مصرف و افزایش حساسیت دستگاه‌های اجرایی نسبت به صیانت از منابع عمومی به سامانه فواد 128 افزوده شده است.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح مصرف انرژی صرفاً با صدور بخشنامه و دستورالعمل اداری محقق نمی‌شود، تصریح کرد: مشارکت مردم در این زمینه نقشی کلیدی دارد و بدون همراهی شهروندان، مدیریت صحیح مصرف امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد: در صورتی که مراجعان در ادارات با مصادیق روشن اسراف انرژی مواجه شوند؛ از جمله استفاده غیرضروری از چند دستگاه سرمایشی، روشن بودن هم‌زمان وسایل گرمایشی و سرمایشی یا مصرف فراتر از نیاز، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های اداری فواد 128 ثبت و پیگیری کنند.

وی افزود: این گزارش‌ها به‌صورت مشخص و دقیق بررسی می‌شود و نتایج آن تأثیر مستقیم در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهد داشت.

رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی بخشی جدایی‌ناپذیر از اصلاح نظام اداری است، خاطرنشان کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی لازمه افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و صیانت از منابع عمومی کشور است.

معاون رئیس‌جمهور یادآور شد: هنگامی که دستگاه‌ها بدانند رفتار مصرفی آن‌ها به‌طور مستمر رصد می‌شود، خودکنترلی سازمانی تقویت شده و مسئولیت‌پذیری مدیران و کارکنان افزایش می‌یابد.

رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: تقویت و تکمیل شاخص‌های سامانه فواد 128 در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق ملی و با هدف افزایش پاسخ‌گویی، شفافیت و همراه‌سازی مردم در مدیریت صحیح منابع کشور، به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

