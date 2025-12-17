اعلام قیمت طلا و سکه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۳۲۲ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۳ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسید.
همچنین سکه امامی ۱۴۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۳۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ۷۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید.