اعلام قیمت طلا و سکه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۳۲۲ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۳ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ۱۴۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۳۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۷۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید.

