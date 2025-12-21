یک مقام مسئول به ایلنا خبر داد:
آغاز اجرای طرح «انرژی-کد» در کشور/ قیمت تمام شده آب اعلام شد
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: برنامه داریم قیمت آب را واقعی و یارانه را به افراد مشخصی پرداخت کنیم. ما این تفکر را در قالب انرژی-کد دنبال میکنیم اما هنوز بسترها آماده نیست، یعنی یارانه به ازای هر کد و هر فرد تعریف کنیم. بصورت آزمایشی و پایلوت در چند نقطه کشور در کنار تعرفهها این برنامه را اجرا میکنیم که ببینیم روی مردم چه اثری دارد.
مسعود علویانصدر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تعرفه آب اظهار داشت: اکنون قیمت تمام شده آب در مناطق شهری ۱۰ هزار تومان و در مناطق روستایی ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان است و اما ما بر اساس قیمت تمام شده سال قبل یعنی ۶ هزار و ۶۸۰ تومان محاسبه میکنیم، بعبارتی همیشه در قیمت تمام شده یک سال عقبیم.
وی افزود: در حال حاضر برای مشترکانی که زیر الگو مصرف دارند نزدیک ۷ و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان ناشی از تعرفههای تکلیفی آب پرداخت میشود، برای دو برابر الگو ۹ هزار میلیارد تومان زیان میدهیم.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درباره برنامه واقعیسازی قیمت تصریح کرد: واقعی کردن قیمت آب جزء آمال ما است، یعنی برنامه داریم قیمت آب را واقعی و یارانه را به افراد مشخصی پرداخت کنیم ما این تفکر را در قالب انرژی-کد دنبال میکنیم اما هنوز بسترها آماده نیست، یعنی یارانه به ازای هر کد و هر فرد تعریف کنیم.
وی توضیح داد: یارانه برای آب مصرفی هر فرد ۱۲ متر مکعب در ماه است و برای مصارف بیش از این نرخ تمام شده پرداخت شود، برای اجرای این پروژه نیاز است بسترهای خاصی مهیا شود.
علویانصدر گفت: ما بصورت آزمایشی و پایلوت در چند نقطه کشور در کنار تعرفهها این برنامه را اجرا میکنیم که ببینیم روی مردم چه اثری دارد.
به گفته وی؛ عدالت نیست که به ازای هر نفر در خانوار یارانه اختصاص دهیم. اکنون به ازای بعد خانوار متوسط هر شهر ۱۲ متر مکعب آب توزیع میکنیم، در صورت اجرای طرح جدید متناسب با بعد هر خانوار الگوی مصرف متفاوت میشود، شاید زمان ببرد اما عدالتمحور است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: اکنون تفکر ما این است که تعرفه به صورت پلکانی اعمال و از مشترکان زیر الگو حمایت شود، در حال حاضر عملا تعرفه مشترکان زیر الگو ۸۷۹ تومان بابت هر متر مکعب و برای بالای الگو به صورت پلکانی افزایشی میشود اما همچنان با رقم تمام شده فاصله دارد.
وی خاطرنشان کرد: طی این چند سال سیستم تعرفه آب به گونهای است که به جامعه تنش وارد نشود حتی رقمهای تعرفه را مرحله به مرحله شکاندیم که مردم دچار آسیب نشوند زیرا معتقدیم در این شرایط اقتصادی باید حامی و در کنار مردم باشیم تا از ظرفیت مردم برای مدیریت مصرف در روشهای نصب ابزارآلات کاهنده، بازچرخانی و فرهنگسازی مصرف استفاده و مدیریت مصرف کنیم. بعبارت دیگر وارد کردن شوک به مردم را در برنامه نداریم.
علویانصدر در ادامه درباره استفاده از پساب نیز گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه به صنعت و فضای سبز آب متعارف نمیدهیم و این بازتخصیص باید اتفاق بیفتد و پساب بعنوان بخشی از آب نامتعارف وارد آب مصرفی صنعت، فضای سبز جامعه و کشاورزی صنعتی شود.
وی با بیان انیکه روشهای مختلفی برای عرضه پساب از جمله بورس، مزایده و مناقصه داریم، تاکید کرد: بر این اساس بدنبال بازتخصیص هستیم و متناسب با جایی که پساب وجود دارد، همچنین بعد فاصله و در قالب زمانبندی عرضه اتفاق میافتد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: هیچ وقت یک مدل در دستور کار نیست از همه ظرفیتها استفاده میکنیم اما واقعیت اینکه صنایع هنوز به حساسیت استفاده از آب متعارف نرسیدهاند، باید گام به گام و با ایجاد زیرساختهای صنعت و خطوط انتقال این فرصت فراهم شود، زیرا ما آب متعارفی نداریم که در اختیار صنعت قرار دهیم و این موضوع باید کاملا در جامعه نهادینه شود.