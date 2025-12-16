خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصرف گاز استان تهران به ۹۱ میلیون مترمکعب رسید

مصرف گاز استان تهران به ۹۱ میلیون مترمکعب رسید
کد خبر : 1728421
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران از مصرف ۹۱ میلیون مترمکعب گاز در ۲۴ ساعت گذشته در این استان خبر داد و گفت: شهروندان تهرانی با رعایت نکات ساده، در مدیریت مصرف گاز همکاری کنند.

به گزارش ایلنا، علی اصغر نوایی با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف گاز در استان تهران در روزهای اخیر به‌دلیل کاهش چند درجه‌ای دمای هوا اظهار کرد: مصرف گاز این استان در ۲۴ ساعت گذشته در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز نسبت به هفته گذشته رشد ۱۲ درصدی داشته است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم و تشدید کاهش دما در روزهای آینده افزود: با توجه به ورود موج جدید سرما و افزایش نیاز به مصرف انرژی، از شهروندان تقاضا داریم از هم‌اکنون مدیریت مصرف گاز را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز، با این توصیه به شهروندان تهرانی که دمای محیط منزل و محل کار خود را روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند، افزود: این اقدام یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین راهکارها برای کاهش مصرف گاز است.

نوایی با اشاره به نقش اقدام‌های ساده در کاهش هدررفت انرژی گفت: از شهروندان تهرانی درخواست می‌کنم با پوشاندن دریچه‌ها و کانال‌های کولر و جلوگیری از خروج هوای گرم، در صرفه‌جویی مصرف گاز مشارکت داشته باشند؛ چراکه این همراهی کمک می‌کند هم‌وطنانمان در اقصی نقاط کشور به‌ویژه مناطق سردسیر، بتوانند به‌صورت پایدار از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری