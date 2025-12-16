خبرگزاری کار ایران
جزئیات عرضه جدید خودروهای وارداتی + جدول

دور جدید عرضه خودروهای وارداتی از امروز ۲۵ آذر با عرضه چهار مدل خودروی خارجی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، دور جدید عرضه خودروهای وارداتی از امروز ۲۵ آذر با عرضه چهار مدل خودروی خارجی آغاز شد.

متقاضیان از امروز می‌توانند یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه، به نام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود کنند.

متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان مذکور اقدام به وکالتی کردن حساب می‌کنند، امکان ثبت نام نخواهند داشت و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع مذکور ندارد.

سایت ثبت نام خودروهای وارداتی

شایان ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) لغایت روز سه شنبه دوم دی ماه امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.

جزئیات عرضه جدید خودروهای وارداتی + جدول

همه قیمت‌های مندرج در جدول، قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینه‌های بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمت‌های مذکور اضافه می‌شود.

شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند در همه فروش‌ها، ضوابط و روش‌های ذیل ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.

مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعمل‌های قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده است.

متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.

