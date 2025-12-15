خبرگزاری کار ایران
بر اساس صورت‌های مالی ۱۴۰۳ بانک کشاورزی اعلام شد:

بانک کشاورزی ۶۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به بخش کشاورزی را پرداخت کرد

بانک کشاورزی ۶۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به بخش کشاورزی را پرداخت کرد
صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ بانک کشاورزی نشان می‌دهد این بانک، با وجود محدودیت‌های جدی در کفایت سرمایه و چالش‌های تجهیز منابع، بیش از نیمی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و صنایع وابسته را به تنهایی پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، در شرایطی که کل نظام بانکی تعهداتی در قبال تامین مالی بخش کشاورزی دارد، بانک کشاورزی تنها بانکی بوده است که با داشتن سهم ۶۰ درصدی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش کشاورزی و کسب جایگاه نخست در بین شبکه بانکی، به طور کامل تکالیف و مسئولیت‌های خود را ایفا کرده و نقشی محوری و تعیین‌کننده در حمایت از تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور داشته است.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی با وجود فشارهای ناشی از کمبود کفایت سرمایه، مشکلات تجهیز منابع و عدم توازن ساختاری میان منابع و مصارف بخش کشاورزی، در سال ۱۴۰۳ موفق شد رشد ۱۲۷ درصدی در مجموع تسهیلات و تأمین مالی را محقق کند و به عنوان بازوی قدرتمند مالی بخش کشاورزی، عملکردی اثربخش در پشتیبانی از تولید و اشتغال کشور به ثبت برساند.

گزارش عملکرد اعتباری بانک کشاورزی نشان می‌دهد این بانک در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۹۰ همت تأمین مالی تولید انجام داده است که از این میزان، بیش از 167 همت در قالب ۳۳۴ هزار فقره تسهیلات به صورت تخصصی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و نیز بابت تامین مالی خرید تضمینی گندم پرداخت شده است.

این گزارش می افزاید: بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی به زیربخش‌های صنایع وابسته و مکانیزاسیون، زراعت، مرغداری و دامداری، باغداری و گلخانه‌ها، آب و خاک و همچنین شیلات و آبزیان بوده است.

شایان ذکر است، تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی با تحقق ۱۱۱ درصدی برنامه، به مبلغ ۵۵.۵ هزار میلیارد ریال در قالب ۱۳ هزار فقره پرداخت شده و اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز به‌طور کامل جذب شده است.

همچنین از ابتکارهای شاخص بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳ در زمینه حمایت از بخش کشاورزی، می‌توان به تأمین مالی ۵۰۰ همت از وجوه خرید تضمینی گندم از طریق اوراق مالی اسلامی با رشد ۱۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ و همچنین رشد ۲۹ درصدی پرداخت تسهیلات غیرحضوری از طریق سامانه آسان اشاره کرد؛ اقداماتی که گامی مؤثر در توسعه فناوری‌های اعتباری و ارتقای کیفیت خدمات بانکی محسوب می‌شود.

