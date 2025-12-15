به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس این تفاهم‌نامه که روز یکشنبه 23 آذرماه به امضای وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی و محمد سعید اربابی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار رسید، طرفین بر گسترش همکاری‌های دوجانبه توافق و تأکید کردند.

بر اساس این گزارش، گسترش خدمات نوین و الکترونیک بانکی و پشتیبانی مالی از طرح‌های اقتصادی در منطقه آزاد چابهار، راه‌اندازی و پشتیبانی ابزارهای پرداخت و درگاه‌های الکترونیک، ارائه خدمات بانکداری غیرحضوری و همچنین بررسی و اعطای تسهیلات و ابزارهای اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی و دستورالعمل‌های داخلی بانک کشاورزی، از جمله مفاد این تفاهم‌نامه همکاری است.

