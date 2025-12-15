خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد ۴۸ درصدی صادرات چای ایرانی

رشد ۴۸ درصدی صادرات چای ایرانی
کد خبر : 1728087
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان چای کشور گفت: صادرات چای ایرانی امسال نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته و نزدیک به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلوگرم به بازارهای خارجی عرضه شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز به تشریح آخرین اقدامات حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای، روند احیا و اصلاح باغات، تسهیلات پرداخت شده و مدیریت واردات پرداخت و گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده سازمان چای ابقا شد و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد.

وی افزود: برای حمایت از چایکاران، چند برنامه اساسی اجرا شده که پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، بیمه و تأمین نقدینگی برای خرید کود شیمیایی به چایکاران ارائه می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور خاطرنشان کرد: تاکنون سرمایه در گردش ۱۰۹ میلیارد تومان و از طریق بانک‌ها حدود ۷۹ میلیارد تومان به چایکاران پرداخت شده است و با همین برنامه، سالانه حدود ۲۰۰۰ هکتار باغ رهاشده وارد چرخه اصلاح و احیا می‌شود.

وی با اشاره به همکاری سه بانک برای ارائه تسهیلات بانکی با سازمان چای کشور، گفت: یک بانک خصوصی با نرخ ۴ درصد برای عملیات اصلاح، احیا و مکانیزاسیون باغات با بازپرداخت سه ساله، بانک دیگر برای بهسازی کارخانه‌ها با سقف ۳ میلیارد تومان و نرخ ۱۵ درصد و بانک سوم برای سرمایه در گردش باغداران و توسعه مکانیزاسیون کارخانه‌ها با نرخ ۴ درصد و بازپرداخت سه ساله با سازمان همکاری می‌کنند که این برنامه‌ها باعث شده چایکاران بتوانند عملیات اصلاح و بهسازی باغات خود را بدون دغدغه مالی انجام دهند.

جهانساز گفت: امسال صادرات چای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته و نزدیک به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلوگرم چای به بازارهای خارجی صادر شده و این میزان صادرات بالغ بر 12 میلیون دلار ارزآوری داشته است.

وی افزود: در واردات نیز برنامه‌ریزی شده است که فقط مطابق نیاز واقعی کشور واردات انجام شود تا از ورود مازاد بر نیاز جلوگیری شود.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: این اقدامات موجب شد کفه تراز تجاری به نفع تولید داخلی باشد و چای ایرانی با کیفیت بالاتر در بازار داخلی عرضه شود و مصرف‌کنندگان تشویق شوند از چای داخلی استفاده کنند.

وی اهداف سازمان چای کشور را تمرکز در افزایش تولید، ارتقای کیفیت، تأمین بازار داخلی و توسعه صادرات دانست و افزود: تولید چای داخلی با بسته‌بندی‌های متنوع، از جمله چای سبز و دمنوش‌های گیاهی می‌تواند سهم بازار داخلی و صادراتی افزایش دهد.

جهانساز گفت: برنامه‌ریزی‌های پنج ساله و حمایت‌های مالی و بیمه‌ای باعث شده است صنعت چای ایران مسیر توسعه پایدار را طی کند و با ادامه روند احیا و اصلاح باغات، تسهیلات ارزان‌قیمت و توسعه مکانیزاسیون، صنعت چای کشور نه‌تنها قادر به تأمین نیاز داخلی است، بلکه ظرفیت صادراتی خود را نیز تقویت کرده است.

به گفته وی، مدیریت هوشمند واردات و برنامه‌ریزی پنج ساله شهرستان‌ها، حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتقای کیفیت محصول، چشم‌انداز روشنی برای توسعه پایدار صنعت چای ایران ترسیم کرده است. این اقدامات نویدبخش افزایش رضایتمندی چایکاران، تثبیت جایگاه چای ایرانی در بازار داخلی و گسترش حضور آن در بازارهای جهانی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری