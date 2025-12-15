ورود قرارگاه خاتم الانبیاء به پروژه ریلی رشت-آستارا / باید کار در میدان آرش را شروع کنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در نشست خبری امروز با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء پس از پایان دفاع مقدس و بر اساس مأموریتی که اصل ١۴٧ قانون اساسی برای نیروهای مسلح در دوران صلح ترسیم کرده بود، شکل گرفت، اظها داشت: در آذر ماه ۱۳۶۸ و در روزهایی که کشور نیازمندبازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی هشت‌ساله بود، این قرارگاه آغاز به کار کرد و رهبری فرمودند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بازوی توانمند دولت‌های مختلف است.

وی ادامه داد: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های قرارگاه در سه دهه‌ اخیر، انحصارشکنی و بن‌بست‌شکنی در پروژه‌های راهبردی بوده است. در حالی که شرکت‌های بزرگ خارجی مجری پروژه‌های حیاتی ایران بودند و شرکت‌های داخلی تنها نقش پیمانکار درجه دو و سه را ایفا می‌کردند اما امروز نه تنها خلأ موجود را پر کرده‌ایم بلکت ظرفیت‌های داخلی را هم افزایش دادیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با بیان اینکه به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی نبودیم و نخواهیم بود، گفت: اصلا این گونه نبوده که جای بخش خصوصی را گرفته باشیم و امروز با بیش از ۵ هزار پیمانکاران دست دوم در حال همکاری هستیم و همچنین با ١۵٠ هزار شرکت پیمانکاری زیر مجموعه پیمانکاران اصلی در حال همکاری در پروژه‌های عمرانی هستیم.

سردار عابد با اشاره به حضور قرارگاه در پروژه راه آهن رشت -آستارا گفت: یکی از حلقه‌های کریدور مهم شمال-جنوب، راه آهن رشت-آستارا است و روسیه تعهداتی در این پروژه دارد اما اجرای این پروژه تا حدودی طولانی شده‌است. قرارگاه در این پروژه هم به جهت طراحی و اجرا پیش قدم بوده اما موضوع مهم رفع معارض است چراکه اراضی مسیر این پروژه محل کشت مردم است و فروش این اراضی،به خانوار آسیب می‌رساند. از این رو مدلی را پیشنهاد دادیم که در حال بررسی است.

وی افزود: در مسیر این پروژه تجهیز کارگاه کرده‌ایم و عمده مسیر را آزاد کردیم و به دنبال این هستیم که در حداقل زمان این مسیر ترانزیتی را به اجرا برسانیم

سردار عابد با بیان اینکه موضوع انرژی حایز اهمیت است، تاکید کرد: تنها جایی که دشمن فکر می‌کند می‌تواند مانع ایجاد کند، حوزه انرژی است اما در این موض وع به حد نصاب خودکفایی رسیدیم که البته هم در نفت و هم گاز به خودکفایی رسیدیم.

سردار عابد گفت: بنزین پالایشگاه ستاره خلیج یکی از پروژه مهم بود که در ابتدا برای اجرای این پروژه شرکت‌های خارجی آمدند اما در ادامه پروژه را رها کردند تا ما نتوانیم این پروژه را ادامه دهیم اما توانستیم این پالایشگاه به اجرا برسانیم و امروز نزدیک ۵٠ درصد تولید بنزین در این پالایشگاه صورت می‌گیرد. همچنین فاز اول پالایشگاه مهر خلیج فارس با کمک دولت تا پایان سال به افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین، با کیفیت بالا، توانست دشمنان را در این زمینه مأیوس کند و در ادامه این مسیر، ببزودی شاهد افتتاح فازهای اولیه پالایشگاه مهر خلیج فارس خواهیم بود. پالایشگاهی که با دستان جوانان این مرز و بوم ساخته شده تا با تولید روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین، بار دیگر اراده ایرانی را به رخ دنیا بکشد و این پروژه نقش بسزایی در جبران ناترازی بخشی از انرژی خواهد داشت.

عابد همچنین در باره ورود به پروژه میدان مشترک آرش اظهار داشت: درباره این پروژه قبلاً توافقاتی با وزارت نفت و این پروژه باید در اولویت کار ما قرار بگیرد و وزارت نفت باید تلاش کند در راستای حفظ منافع کشور این پروژه را در اولویت قرار داد و باید کار را در سهم کشورمان شروع کنیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در پاسخ به سوال ایلنا درباره سهم ایران در میدان گازی آرش و اینکه پیش از این گفته شد که ایران سهم ۴٠ درصدی در این پروژه دارد آیا این سهم برقرار است، گفت: این میدان در مرز مشترک قراردارد و شناسایی سهم ایران در این میدان بر عهده وزارتخانه های مربوطه است اما براساس اطلاعاتی که در اختیار داریم اگر سهم ایران همین ۴٠ درصد باشد هم خوب است و اگر بیشتر هم باشد بهتر خواهد بود اما پیمانکار میدان آرش در ایران قرارگاه خاتم الانبیا است و برای شروع کار اعلام آمادگی کردیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه آیا کشور مقابل کار برداشت و استخراج از این میدان را آغاز کردند، گفت: بله کشور طرف شروع کرده است و در مرحله گفت‌وگو هستند و ادامه کار بستگی به این موضوع که طرف مقابل انصاف داشته باشد که حق و حقوق طرف مقابل را حفظ کند، اما این موضوع را باید وزیر امور خارجه دنبال کند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اشاره به اقدامات انجام در حوزه تامین آب اظهار داشت: در مسیر کاهش آسیب‌های حاصل از تنش‌های آبی سال‌های اخیر توانسته‌ایم اقداماتی را انجام دهیم و کارهای مؤثری در حوزه سدسازی و خطوط انتقال آب برداشتیم، از جمله ساخت ۶۲ سد با ظرفیت مخزن حدود ٢٧ میلیارد متر مکعب و ۷۵۰۰ کیلومترخط انتقال آب در سراسر که توانستیم تا حدی این مشکل را کنترل و مدیریت کنیم.

وی گفت: یکی از پروژه‌های مهم خط انتقال آب غدیر به طول بیش از ۹۰۰ کیلومتر در استان خوزستان، خط انتقال آب همدان از سد تالوار و یا خط انتقال آب سد طالقان به استان البرز و تهران که در ماه‌های اخیر افتتاح شد که کاری برای رفع بحران آبی در تهران را انجام دادیم پروژه‌ای بود که ٢ سال زمان می‌برد اما توانستیم این پروژه را در ۶ ماه به اجرا برسانیم.

سردار عابد با بیان اینکه دولت، قرارگاه را برای ورود به پروژه‌ها منع نکرده است، ادامه داد: برای احترام گذاشتن به بخش خصوصی، قرارگاه خاتم الانبیا وارد پروژه‌های زیر ۵٠٠ میلیارد تومان وارد نمی‌شود و سایر پروژه‌های بزرگ را با همکاری پیمانکاران بخش خصوصی انجام می‌دهیم.

وی همچنین از اقدامات قرارگاه در حوزه بندر و دریا گفت: در ساخت شناورهای سنگین و نیمه سنگین ورود کرده‌ایم و برای ساخت این شناورها متقاضی آب داخل و خارج داشتیم و قراردادی برای ساخت ۴ کشتی با ظرفیت هر کشتی ١٣ هزار تن برای مشتری خارجی منعقد شد که که دو فروند آن را تحویل دادیم و سفارش ساخت دو فروند را در حال بررسی است که البته امکان بهره‌برداری از این دو فروند در کشور هم وجود دارد .

سردار عابد با اشاره به حضور قرارگاه در پروژه فشارافزایی گفت: معتقدم در پروژه فشارافزایی پارس جنوبی داریم در حال اتلاف وقت هستیم، در حال حاضر اغلب تجهیزات سکوهای فشارافزایی با کمک توان داخل در حال تامین است و البته از امکانات بیرونی و واردات هم استفاده می‌کنیم. از آنجایی که این پروژه ارزی است و باید تامین اعتبار اولیه انجام شود، منتظر اقدام وزارت نفت هستیم و به محض تامین مالی، کار این پروژه شروع خواهد شد.

