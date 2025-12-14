خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی در پی هشدار قرمز بارش‌های سنگین در ۴ استان

نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی در پی هشدار قرمز بارش‌های سنگین در ۴ استان
کد خبر : 1727689
لینک کوتاه کپی شد.

در پی صدور هشدار قرمز بارش‌های سنگین از سوی سازمان هواشناسی برای استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، وزیر راه و شهرسازی با برگزاری جلسه اضطراری و تماس‌های جداگانه با مسئولان ملی و استانی، بر فعال‌سازی کامل مدیریت بحران و اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پس از اعلام شرایط قرمز هشداری برای بارش شدید باران از روز سه‌شنبه تا جمعه، وزیر راه و شهرسازی جلسه‌ای اضطراری با حضور پلیس راهور، اورژانس، جمعیت هلال احمر، سازمان راهداری، معاونت حمل‌ونقل، مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواشناسی در شامگاه روز یکشنبه در ساختمان شهید دادمان این وزارتخانه برگزار کرد.

در این جلسه، شدت بارش‌ها به‌صورت دقیق بررسی و مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارات احتمالی مورد تأکید قرار گرفت و نمایندگان دستگاه‌های امدادی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

پس از پایان جلسه، وزیر راه و شهرسازی طی تماس تلفنی با رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، توضیحات و هشدارهای لازم درباره وضعیت جوی چهار استان فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان را ارائه و بر فعال‌سازی جلسات مدیریت بحران در این استان‌ها تأکید کرد. 

همچنین در تماس‌های جداگانه با استانداران این استان ها، برگزاری فوری جلسات بحران، اطلاع‌رسانی گسترده در سطح استان و همکاری و هم‌افزایی با نیروهای امدادی از جمله هلال احمر، پلیس راه و سازمان راهداری مورد تأکید قرار گرفت.

بنابر این گزارش مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی اعلام کرده است: به دلیل فعالیت سنگین سامانه بارشی، وضعیت جوی این چهار استان‌ تا پایان روز جمعه در سطح هشدار قرمز قرار دارد.

توصیه‌های اعلام شده شامل، عدم تردد و توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، بازگشایی آبروها و دهانه پل‌ها، آمادگی شهرداری‌ها، راهداری‌ها و سازمان‌های امدادی، اجتناب از سفرهای برون‌شهری و فعالیت‌های کوه‌نوردی، آمادگی مراکز درمانی و هلال احمر، مدیریت زمین‌های کشاورزی و خودداری دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری