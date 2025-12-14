لزوم توجه به مباحث تبیینی و ترویجی در توسعه شبکه ملی اطلاعات

وی با بیان اینکه در مأموریت‌های درون‌بخشی پیشرفت مناسبی حاصل شده است، افزود: در حوزه‌های فرابخشی، حضور معاون اول رئیس جمهور می‌تواند راهگشا و مؤثر باشد.

ماهیت غیرفنی و محتوایی شبکه

وی با اشاره به اهمیت مباحث ترویجی و تبیینی تأکید کرد: برداشت عمومی از توسعه شبکه ملی اطلاعات عمدتاً فنی است، در حالی که بخش عمده‌ای از این شبکه ماهیت غیرفنی دارد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری، اصل بر محتواست و مدیریت فضای مجازی صرفاً با ابزار فنی ممکن نیست و باید به تولید و تبیین محتوا توجه جدی شود.

وزیر ارتباطات استفاده حداکثری از ظرفیت پژوهشگاه‌ها در شبکه ملی اطلاعات را یادآور شد و گفت: با توجه به نیروی انسانی و توان موجود در پژوهشگاه‌های ارتباطات و فضایی، می‌توان جهش قابل توجهی در این حوزه ایجاد کرد.

بازنگری سند کنونی توسعه

هاشمی درباره بازنگری و به‌روزرسانی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: «سند کنونی که باید هر دو تا سه سال بازنگری می‌شد، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و اصلاح آن باید به‌صورت جدی و هم‌زمان با ادامه اقدامات جاری دنبال شود.»

وی با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات موسوم به «پنجشنبه‌های نظارتی» گفت: این جلسات با حضور معاونان ستاد و صف، محل ارائه گزارش اقدامات، پروژه‌ها و برنامه‌ها در حوزه شبکه ملی اطلاعات بوده و ظرفیت مناسبی برای بررسی چالش‌ها و پیگیری موضوعات است که باید به‌طور کامل از آن استفاده شود.

وزیر ارتباطات افزود: برگزاری منظم جلسات شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات موجب تسهیل تصمیم‌گیری و پیگیری عملیاتی اقدامات می‌شود.

تبیین دقیق مفاهیم و ماموریت‌ها

وزیر ارتباطات با اشاره به انتصاب معاون جدید شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات، اهمیت توجه ویژه به مباحث تبیینی و ترویجی، تبیین صحیح و دقیق مفهوم شبکه ملی اطلاعات به صورت ساده و بدون ابهام و مأموریت‌های کلان آن‌را مورد تأکید قرار داد.

در ادامه، وحید یزدانیان، معاون شبکه ملی اطلاعات و بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گزارشی از اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر ارائه کردند.