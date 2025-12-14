لزوم توجه به مباحث تبیینی و ترویجی در توسعه شبکه ملی اطلاعات
وزیر ارتباطات در یکصد و سیوسومین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات که با حضور معاون جدید این بخش و اعضای شورا برگزار شد، تأکید کرد که توسعه زیرساختها در کنار تقویت رویکردهای تبیینی، ترویجی و تولید محتوا، مسیر تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات و ارتقای حکمرانی فضای مجازی کشور را هموار میکند.
به گزارش ایلنا، این جلسه با مرور مصوبات پیشین و بررسی چند دستور جلسه جدید آغاز شد. سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اهمیت برگزاری منظم جلسات هفتگی با حضور معاونان وزارت، خواستار برگزاری جلسات ماهانه با حضور معاون اول رئیس جمهور برای پیشبرد ماموریتهای فرابخشی شد.
وی با بیان اینکه در مأموریتهای درونبخشی پیشرفت مناسبی حاصل شده است، افزود: در حوزههای فرابخشی، حضور معاون اول رئیس جمهور میتواند راهگشا و مؤثر باشد.
ماهیت غیرفنی و محتوایی شبکه
وی با اشاره به اهمیت مباحث ترویجی و تبیینی تأکید کرد: برداشت عمومی از توسعه شبکه ملی اطلاعات عمدتاً فنی است، در حالی که بخش عمدهای از این شبکه ماهیت غیرفنی دارد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری، اصل بر محتواست و مدیریت فضای مجازی صرفاً با ابزار فنی ممکن نیست و باید به تولید و تبیین محتوا توجه جدی شود.
وزیر ارتباطات استفاده حداکثری از ظرفیت پژوهشگاهها در شبکه ملی اطلاعات را یادآور شد و گفت: با توجه به نیروی انسانی و توان موجود در پژوهشگاههای ارتباطات و فضایی، میتوان جهش قابل توجهی در این حوزه ایجاد کرد.
بازنگری سند کنونی توسعه
هاشمی درباره بازنگری و بهروزرسانی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: «سند کنونی که باید هر دو تا سه سال بازنگری میشد، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و اصلاح آن باید بهصورت جدی و همزمان با ادامه اقدامات جاری دنبال شود.»
وی با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات موسوم به «پنجشنبههای نظارتی» گفت: این جلسات با حضور معاونان ستاد و صف، محل ارائه گزارش اقدامات، پروژهها و برنامهها در حوزه شبکه ملی اطلاعات بوده و ظرفیت مناسبی برای بررسی چالشها و پیگیری موضوعات است که باید بهطور کامل از آن استفاده شود.
وزیر ارتباطات افزود: برگزاری منظم جلسات شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات موجب تسهیل تصمیمگیری و پیگیری عملیاتی اقدامات میشود.
تبیین دقیق مفاهیم و ماموریتها
وزیر ارتباطات با اشاره به انتصاب معاون جدید شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات، اهمیت توجه ویژه به مباحث تبیینی و ترویجی، تبیین صحیح و دقیق مفهوم شبکه ملی اطلاعات به صورت ساده و بدون ابهام و مأموریتهای کلان آنرا مورد تأکید قرار داد.
در ادامه، وحید یزدانیان، معاون شبکه ملی اطلاعات و بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گزارشی از اقدامات انجام شده در ماههای اخیر ارائه کردند.