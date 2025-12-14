زنان رکن اصلی سرمایه انسانی/اعتماد به مدیریت زنان در صنعت نفت و گاز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، معصومه آقاپور، مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و عضو شورای عالی بورس در مراسم گرامی‌داشت مقام زن و روز مادر ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: تأثیرگذاری بانوان در بخش نهادهای مالی قابل ستایش است.

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: در شرایط فعلی باید نگاه متفاوتی به توانمندی زنان داشته باشیم چراکه زنان امروز ایران رکن اصلی سرمایه انسانی محسوب می‌شوند. برخلاف آنکه در گذشته اقتصاد و مدیریت کشورها بر اساس منابع طبیعی بود؛ اقتصاد جهان امروز بر مبنای دانش، مهارت و مدیریت سرمایه انسانی است و در این مسیر باید زنان دیده شوند وگرنه توانایی نیمی از جامعه از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به اهمیت میزان و سهم زنان از کرسی‌های دانشگاه افزود: پس از انقلاب در سال‌های ١۴٠٢ و ١۴٠٣ شاهد رشد روز افزون فارغ‌التحصیلان زن بودیم و این رشد به ویژه در رشته‌های مالی، حسابداری و اقتصاد چشمگیر بوده است.

وی در ادامه گفت: بر اساس آمار منتشره در بخش امور بانکی و نهادهای مالی اتفاقات خوبی رخ داده و خوشبختانه ظرفیت حضور زنان در این رشته‌ها به ٣٠ درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه این میانگین در جهان ۴٨ درصد و در کشورهای آسیایی ٣۵ درصد است و باید در برنامه هفتم به برابری برسیم.

آقاپور همچنین درباره اثرگذاری حضور زنان در پست‌های مدیریتی تاکید کرد: حضور زنان در تصمیم گیری‌های مالی نشان می‌دهد که ارگان‌های که از وجود بانوان در بخش مدیریت استفاده می‌کنند بازدهی بلند مدت، بهتر و همچنین شفافیت مالی بیشتر و رفتار مالی پایدارتری داشته‌اند که در نتیجه منجر به افزایش بهره وری شده است.

وی تاکید کرد: کاهش خطای حسابداری و تحلیل‌های مالی و خلق ارزش بلند مدت از مهمترین توانمندی‌های بانوان در بخش مدیریت است.

مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی گفت: در دو دهه گذشته سهم زنان در بخش کارآفرینی به ١٢ درصد رسید که در حال حاضر این عدد در شرق آسیا ٣۵ درصد است و در ایران هم باید این آمار ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه خاصی به بانوان دارد، اظهار داشت : برای اولین بار مشاور اقتصادیِ زن در کنار مسئولان قرار گرفته و ۴ خانم در هیات دولت حاضر هستند و همچنین تاکید رییس جمهور به تمام استانداران استفاده از ظرفیت و توانمندی زنان در پست‌های مدیریتی است؛ اما در مقابل هم بانوان باید حضور گسترده‌تر با خطای کمتر داشته باشند.

برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت ایران یک زن مدیر عامل توسعه میدان نفتی شد

همچنین در ادامه این مراسم، حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی این گروه و رییس هیات مدیره گروه توسعه مالی مهرآیندگان اظهار داشت: امروز شاهد بستری متفاوت برای بهره مندی از ظرفیت بانوان در مجموعه اهداف هستیم و توجه ویژه ایشان به توانمندی بانوان از دغدغه های مهم مدیرعامل گروه است.

معاون منابع انسانی اهداف تاکید کرد: درخواست من از بانوان این ‌است که خودشان برای ارتقا جایگاه بانوان‌، مطالبه‌گری کنند. باید بپذیریم که شرایط اجتماعی کشورمان متفاوت است و اگر قرار باشد اقدامی برای ارتقای جایگاه بانوان انجام شود، بانوان باید توانمندی‌ خود را اثبات کنند و تلاش بیشتری داشته باشند و نیز باید برای ارتقای جایگاه خود مطالبه‌گری کنند و البته ما هم وظیفه حمایت‌ داریم.

خراسانی با اشاره به نقش زنان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تاکید کرد: در کمیته انتصابات تصمیم گرفتیم برای اولین بار در صنعت نفت ایران، مدیریت توسعه یک میدان نفتی را به یک بانو بسپاریم که هر چند کار سختی بود اما این اقدام و تصمیم با حمایت آقای عبوری، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف به ثمر رسید.

