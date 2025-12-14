خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۶۴ طرح حیاتی برای گذر از اوج بار تابستان اجرا می‌شود

۱۶۴ طرح حیاتی برای گذر از اوج بار تابستان اجرا می‌شود
کد خبر : 1727425
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شبکه انتقال توانیر افزایش ظرفیت پستهای انتقال به میزان ۱۱ هزار و ۳۴۰ مگاولت آمپر و احداث ۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط انتقال را از جمله طرح‌های حیاتی گذر از تابستان عنوان کرد و گفت: تعدادی از این طرح‌ها اجرا شده و برخی نیز با بیش از ۷۵ درصد پیشرفت در حال اجراست.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه شبکه انتقال توانیر تعداد طرح‌های حیاتی برای گذر از اوج بار تابستان آینده را ۱۶۴ طرح شامل ۱۰۸ طرح جدید و ۵۶ طرح باقی‌مانده از سال گذشته عنوان کرد که در مجموع ۱۴ طرح در حوزه بهبود شبکه ، ۸۲ طرح افزایش ظرفیت پستهای برق به میزان ۱۱ هزار و ۳۴۰ مگاولت آمپر و ۶۸ طرح احداث خطوط انتقال به طول ۲۳۶۹ کیلومتر مدار را شامل می‌شود.

هاشم علیپور با اشاره به پیگیری مستمر گزارشهای این حوزه و دریافت هفتگی عملکرد شرکتهای برق منطقه‌ای از طریق سامانه سمپا، از بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای ۴۱ طرح حیاتی شبکه انتقال برق در سال جاری خبر داد و افزود: همچنین از مجموع طرح‌های حیاتی، تاکنون ۲۸ طرح بین ۵۰ تا ۷۵ درصد، ۲۶ طرح بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۶۹ طرح کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

گفتنی است تاکنون ۲ طرح از ۱۶۴ طرح حیاتی شبکه انتقال به بهره‌برداری رسیده و طبق برنامه زمان بندی، تا خرداد ۱۴۰۵ تعداد طرح‌های بهره‌برداری شده به ۱۵۱ طرح می‌رسد.

گزارش دفتر برنامه‌ریزی و توسعه انتقال توانیر حاکی است طی ماههای آتی و به تدریج ۶ طرح در آذر ماه جاری، ۳ طرح در دی ماه، ۶ طرح در بهمن ماه آتی و ۱۰ طرح در فروردین سال آینده برقدار می‌شود و بیشترین حجم بهره‌برداری از طرح‌های حیاتی، طی اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری