پروانه ۲۰ هزار مگاوات پروژه غیرفعال تجدیدپذیر باطل شد
معاون سرمایهگذاری ساتبا گفت: برای حدود ۹۵ هزار مگاوات پروانه صادر شده که پیشبینی میشود حدود ۲۰ درصد آن به قرارداد منجر شود و با توجه به میزان ناترازی موجود، کشور ناگزیر به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جعفر محمدنژاد سیگارودی در نشست خبری با بیان اینکه ناترازی انرژی امروز به تصمیمات غلط گذشته بازمیگردد و حتی تصمیماتی که باید در زمانی مشخص میگرفتیم و نگرفتیم، اظهار داشت: امروز در یک مرحله گذار از انرژی فسیلی به تجدیدپذیر هستیم؛ دنیا این مسیر را بهدرستی رفته و در طی سال گذشته میلادی، ۹۰درصدی توسعه ظرفیت تولید برق جهان، در بخش انرژیهای تجدیدپذیر بوده است.
وی با بیان اینکه ناترازی برق چیزی در حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار مگاوات است، گفت: اینکه انتظار داشته باشیم تمام ناترازی برق را با احداث نیروگاههای خورشیدی برطرف کنیم، انتظار درستی نیست؛ مگر اینکه به ازای هر یکمگاوات نیروگاه خورشیدی، معادل یا بیشتر از آن، ظرفیت ذخیرهسازی ایجاد کنیم که سرمایهگذاری بسیاری زیادی را میطلبد؛ البته با بررسی روند جهانی، این پیشبینی را دارم که ظرفی ۲ یا ۳ سال آینده، تحولی بزرگ در تکنولوژی ذخیرهسازی برق در جهان رخ خواهد داد که به کاهش قابل توجه قیمت تمام شده ذخیرهسازها میانجامد.
معاون سرمایهگذاری ساتبا ادامه داد: متوسط تأمین برق جهان از محل نیروگاههای تجدیدپذیر، ۴۶ درصد است و ما با وجود ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی برقآبی و ۳۲۰۰ مگاوات ظرفیت تولید تجدیدپذیرها، حدود ۱۵ درصد از برق تولیدی کشور از محل انرژی پاک و تجدیدپذیر است که هنوز با متوسط دنیا فاصله معناداری داریم.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۹۵ تا امروز، حتی یک کیلووات نیروگاه تجدیدپذیر دولتی در کشور ساخته نشده است، نیروگاه دولتی تعریف مشخص دارد، یعنی نیروگاهی که توسط دولت احداث شده و برقش رایگان به شبکه برق تزریق میشود.
محمدنژاد افزود: از سال ۹۵ در مجموعه ساتبا با امضای قراردادهای BOO از ظرفیت مردم و بخش خصوصی برای توسعه تجدیدپذیرها استفاده کردیم و در این زمینه کار مطالعاتی گستردهای بر روی ۷۰ کشور دنیا انجام شد و به این جمعبندی رسیدیم که اغلب کشورها برای توسعه تجدیدپذیرها، با روشهایی چون اعمال مشوقها و خرید تضمینی برق، به توفیقاتی دست یافتند.
وی با بیان اینکه ما هم معتقدیم دولت کار را گران، کُند و بیکیفیت انجام میدهد و باید برای بهرهوری بیشتر سراغ مردم و بخش خصوصی رفت، گفت: نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات مجوز و پروانه برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر صادر کردهایم و بیش از ۱۹ هزار مگاوات قرارداد اجرایی داریم که عمده آن با عرضه برق تولیدی در تابلوی سبز بورس انرژی است.
معاون سرمایهگذاری ساتبا با بیان اینکه ساتبا طی ۱۰ سال گذشته در زمینه توسعه تجدیدپذیرها سیاستگذاری کرده است، گفت: برای اولین بار برای ۷۰۰۰ مگاوات پروژه بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی را وارد مشارکت با بخش خصوصی کردیم که کار بزرگی است.
وی ادامه داد: روند توسعه تجدیدپذیرها در ایران مطابق روشهای جهانی است، با تجهیزاتی با کیفیت بالا، با راندمان ۲۳ - ۲۴ درصدی مشابه تجهیزاتی که در کشورهای دیگر نصب میشود.
محمدنژاد درباره تعیین تکلیف مجوزهای به اجرا نرسیده گفت: اینطور نیست که ظرفیتهای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر کشور را معطل افرادی کنیم که مجوز گرفتهاند، فرآیند ابطال مجوزها و حتی قراردادهایی که فعال نشدهاند را شروع کردهایم و ابطال ۲۰ هزار مگاوات مجوز و قرارداد غیرفعال، شروع شده است.
وی افزود: ساخت ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی در زیر خط شبکههای توزیع شروع شده که میتواند این نیروگاههای ۳ مگاواتی، کمک شایان توجهی به پایداری تولید برق شبکه کند.
معاون سرمایهگذاری ساتبا موضوع تجهیزات را یکی از موانع تسریع در روند توسعه تجدیدپذیرها دانست و گفت: وزارت صمت به تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر اولویت قائل نبود اما برای غذای سگ و گربه اولویت قائل میشد؛ اما امروز این روند اصلاح شده و پنل و تجهیزات تاحدودی در اولویت قرار گرفته و حتی با گمرک مسیری را ترسیم کرده ایم که سرمایه گذارانی که با ساتبا قرارداد دارند، برای واردات تجهیزات حتی یکروز در گمرک معطل ترخیص نمانند.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید داخل برای تأمین تجهیزات بهکار گرفته شده اما این ظرفیت در مقابل برنامههای توسعهای تجدیدپذیرها، کافی نبود، از اینرو ساتبا برای تأمین تجهیزات ورود کرد تا پروژهها کمتر معطل تجهیزات بمانند؛ و تجهیزاتی با کیفیت بالا با ۲۵ تا ۳۰درصد ارزانتر از بخش خصوصی، به مردم و سرمایهگذاران تحویل شد.
محمدنژاد با بیان اینکه برآورد شده سال ۲۰۵۰ وابستگی به سوختهای فسیلی در جهان به صفر میرسد، گفت: تنها در طی دو سال، ظرفیت منصوبه تولید برق خورشیدی در جهان دو برابر شده و توسعه تجدیدپذیرها در کل جهان شتاب گرفته است.
وی افزود: در ایران هم به همین اندازه که امروز در توسعه نیروگاههای خورشیدی کار میکنیم در توسعه نیروگاههای بادی هم ورود کردهایم و یک ظرفیت ۱۰۰۰ مگاواتی در فاز اول در بخش نیروگاههای بادی به مدار بهرهبرداری وارد خواهد شد.
معاون سرمایهگذاری ساتبا خاطرنشان کرد: برق بادی در کنار برق خورشیدی میتواند نمودار تولید برق پایدار را در طول شبانهروز صافتر کند.