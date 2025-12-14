معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
ترانزیت مواد نفتی از روسیه به افغانستان/ راهاندازی بورس سبز برای فعالان اقتصادی ریلی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: قطعا در بحث اصلاحات بازار با موضوع نرخ سوخت و قیمت گذاری خوبی روبرو هستیم برای اینکه در شرایط فعلی شاهد کاهش یارانه پنهان در حوزه حمل و نقل باشیم، نیاز به این است که در قیمت سیاست قیمت گذاری سوخت اتفاقی رخ دهد، از این رو به دنبال ایجاد بورس سبز برای سوخت حمل و نقل با مکانیزم عرضه و تقاضا و حداقل مداخله دستوری هستیم و در این امر پیشنهاداتی را برای هم دولت و هم مجلس در حال آمادهسازی هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راهآهن در مراسم امضای قرارداد و تفاهمنامه سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان اظهار داشت: یکی از ماموریتهای در اولویت راهآهن، تقویت ترانزیت ریلی است از این رو سال گذشته میزان مجموع ترانزیت به ٢٠ میلیون تن رسید که سهم ترانزیت ریلی ٢.٧ میلیون تن بوده است.
وی با اشاره به اقدامات و برنامهریزیهای راهآهن برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژهها و اقدامات ریلی اظهار داشت: بایستی گامهایی رو برداریم که فعالیتهای ما در راهآهن برای فعالان این حوزه که ذینفعان اصلی ما هستند و بخش خصوصی که مهمترین رکن را بر عهده دارند، جذاب باشد چراکه این جذابیت باعث میشود که روند ورود سرمایه به حوزه حمل و نقل ریلی افزایش پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: قطعا در بحث اصلاحات بازار با موضوع نرخ سوخت و قیمت گذاری خوبی روبرو هستیم برای اینکه در شرایط فعلی شاهد کاهش یارانه پنهان در حوزه حمل و نقل باشیم، نیاز به این است که در قیمت سیاست قیمت گذاری سوخت اتفاقی رخ دهد، از این رو به دنبال ایجاد بورس سبز برای سوخت حمل و نقل با مکانیزم عرضه و تقاضا و حداقل مداخله دستوری هستیم و در این امر پیشنهاداتی را برای هم دولت و هم مجلس در حال آمادهسازی هستیم.
مدیرعامل راهآهن افزود: برای تشویق شرکتها و صاحبان بار به استفاده از ظرفیت حمل و نقل ریلی معافیت سوختی مبتنی بر عملکرد ریلی پیشنهاد داریم و اگر شرکتها از بورس سبز سوخت مورد نیاز را خریداری کنند و بار را از طریق حمل و نقل ریلی جابه جا کنند در مشمول استفاده از یکسری معافیت ها میشوند.
ذاکری در ادامه با اشاره به مشوقهای جذب سرمایه گذار در این حوزه اظهار داشت: اصلاح سیاست قیمت گذاری سوخت، ایجاد بورس سبز برای سوخت، معافیت سوختنی مبتنی بر عملکرد ریلی، پرداخت صرفه جویی سوخت و اعمال تخفیفات کرایه تعدیل تدریجی قیمت سوخت جادهای، کاهش تعرفه خدمات بندری و لجستیکی با هدف رسیدن به سهم ٢۵ درصدی در انتقال بار بنادر، معافیت ٢٠ درصد عوارض گمرکی در مراکز لجستیک ریلی از جمله برنامه های در دستور کار است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای راه آهن برای ارتقای علمیات و بهره برداری شبکه ریلی گفت: ارتقای سیستم های مدیریت تخصیص ظرفیت، واگذاری بخشی از مدیریت ترافیک به بخش خصوصی مکانیزه سازی مبادی و مقاصد بارگیری، توسعه حمل و نقل ترکیبی با محوریت ریلی، تشکیل شرکت های مشترک اپراتوری با سازمان بنادر از جمله برنامههای راهآهن است.
ذاکری ادامه داد: برای رسیدن به برنامه افزایش ٣٠ درصدی سهم ریل از جابهجایی بار نیازمند برنامههای سنگین هستیم و تمام اقدامات در جهت این تحقق این اهداف است که برای تحقق آن به ١٧ میلیارد دلار سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی نیاز داریم که ٣٧ درصد آن را بخش خصوصی انجام میدهد.
وی با بیان اینکه مذاکرات و همکاری های ریلی با کشورهای خارجی محرمانه است، گفت: امروز ترانزیت مواد نفتی از امیرآباد از مبادی روسیه را به سمت افغانستان با واگنهای مخزن دار انجام میدهیم .