خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد

آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد
کد خبر : 1727284
لینک کوتاه کپی شد.

هیئت وزیران موضوع واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وحقوق ورودی خودرو‌های وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در خصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تصویب کردند.

حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ هم تعیین شد.

براساس این گزارش هیئت وزیران در جلسه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، اصلاحاتی را در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به تصویب رساند.

بر اساس این تصویب‌نامه که در اجرای مصوبه ۸ آذر ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، در تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، عبارت «به تشخیص وزارت امور خارجه» پس از عبارت «دارای کارت اقامت» اضافه می‌شود.

همچنین حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور تعیین شده است. مطابق این مصوبه، تعرفه واردات خودرو‌های برقی، هیبریدی (از جمله پلاگین هیبرید) و بنزینی، با توجه به حجم موتور، از ۴ درصد برای برخی خودرو‌ها آغاز شده و تا ۱۶۵ درصد برای خودرو‌های با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی افزایش می‌یابد.
 

آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد
 
بر اساس اعلام هیئت وزیران، تعرفه‌های تعیین‌شده تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود. همچنین در اجرای این تصویب‌نامه، بند (ج) ماده (۴) و تبصره ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، موقتاً لازم‌الاجرا نخواهد بود.
 
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد
 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری