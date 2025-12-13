به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود نمازی، مدیرعامل موسسه جهاد استقلال امروز عصر (شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴) در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از روند ترخیص نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی(ره) در مورد وضعیت واردات نهاده‌های دامی، در جمع خبرنگاران، گفت: در هفته‌های گذشته در بحث عرضه نهادهای دامی در سامانه بازارگاه و در روند ترخیص آنها مشکلاتی وجود داشت.

وی افزود: با پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی، این موانع برطرف شد. بدین ترتیب هم عرضه عمده‌ نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه برای تولیدکنندگان انجام شد و هم موانع و مشکلاتی که برای ترخیص کالا بود برطرف شد.

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال با بیان اینکه ترخیص کالا خوشبختانه روند خوبی گرفته است، گفت: شرایط خوبی برای تولیدکنندگان ایجاد شده که بتوانند نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

نمازی در پاسخ به این سوال که "آیا مشکلی در روند تخصیص ارز وجود دارد یا خیر؟" گفت: تخصیص ارز در بودجه، سهمیه مشخصی دارد. یک بخش که مربوط به کارهایی که در وزارت جهاد در حال انجام است، با پیگیری‌های معاونت بازرگانی، گشایش خوبی انجام شده است.

وی افزود: با تدبیری هم که سران ۳ قوه برای افزایش ارز کالای اساسی انجام دادند، گشایش خوبی ایجاد خواهد شد. سهمیه‌ای را وزارتخانه برای واردات نهاده‌های دامی برای این موسسه در نظر گرفته که انجام شده است و در حال حاضر نیز دو کشتی ذرت و دو کشتی کنجاله در حال تخلیه و ترخیص نهاده‌های دامی است و خرید آن در بازارگاه توسط تولیدکنندگان و دامداران و مرغداران انجام شده و در حال بارگیری است.

