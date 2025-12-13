مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران:
مصوبه جدید بنزین استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی را رقم میزند
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: هدف از مصوبه سهنرخی شدن بنزین، استفاده حداکثری از کارتهای سوخت شخصی است که به شرکت ملی پخش تکلیف شده بود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، کرامت ویسکرمی امروز (شنبه، ۲۲ آذر) در نشست میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع «اجرای مصوبه دولت در حوزه بنزین» اعلام کرد: هیئت وزیران در چارچوب سیاستهای مدیریت مصرف و اصلاح نظام توزیع حاملهای انرژی، مصوبهای را ابلاغ کرده است که هدف اصلی آن استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و ساماندهی استفاده از کارت اضطراری جایگاهها است.
وی افزود: از ابتدای امسال، به طور میانگین روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده و مردم روزانه ۵۶ میلیون لیتر از کارتهای جایگاهها سوختگیری کردهاند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، وزارت نفت موظف است ۹۰ درصد عملیات سوختگیری خودروها با کارت سوخت شخصی انجام شود. در سال ۱۴۰۲، سوختگیری با کارت جایگاه ۹۰ درصد بود و امسال این رقم به ۹۵ درصد رسیده است؛ به این معنا که تنها پنج درصد باید از کارت اضطراری جایگاه استفاده میشد.
ثبتنام ۱۴۸ هزار نفر در سامانه خوداظهاری مالکان چند خودرو
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، استفاده از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از قاچاق سوخت را از دیگر اهداف این مصوبه دانست و گفت: در ۲۱ روز نخست آذر برای نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر و نرخ دوم (۳ هزار تومان) یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون لیتر بر اساس سهمیه واریز شده است.
ویسکرمی با بیان اینکه سقف ذخیرهسازی سهمیه ۱۵۰۰ تومانی تا شش ماه است، در حالی که سهمیههای ۳ هزار تومانی ماهانه واریز میشوند، افزود: همچنین برای مالکانی که چند خودرو دارند، سامانهای طراحی شده است که مالک تنها میتواند سهمیه یک خودرو را دریافت کند و کارت خودروهای دیگر باطل میشود.
وی با اشاره به اینکه سامانه اینترنتی خوداظهاری مالکان چند خودرو به نشانی FCS.NIOPDC.IR از ساعت ۹ صبح سهشنبه، ۱۸ آذر در دسترس عموم قرار گرفت و تاکنون ۱۴۸ هزار نفر در آن ثبتنام کردهاند، تصریح کرد: مالکین یک ماه فرصت دارند اطلاعات خودروهای خود را ثبت کنند؛ در غیر این صورت کارت سوخت خودرو با تراکنش کمتر باطل میشود.
بیش از ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارت سوخت فعال در کشور
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه از مجموع ۱۸۰ هزار خودروی دولتی، سهمیه اول و دوم آنها حذف و به صورت نرخ ۵ هزار تومان در کارتشان واریز شده است، اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای مصوبه، استفاده حداکثری از کارتهای سوخت شخصی و جلوگیری از واردات بیرویه سوخت است.
ویسکرمی با یادآوری اینکه حجم قابل توجهی از سهمیههای نرخ اول و دوم در کارتهای سوخت هموطنان ذخیره شده و سهمیههای این دو نرخ نیاز اکثریت جامعه را تأمین میکند، افزود: در حال حاضر بیش از ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارت سوخت فعال داریم که شامل ۲۲ میلیون سواری شخصی، ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار موتور سیکلت، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار وانت، ۳۲۵ هزار تاکسی و ۹۸ هزار کارت مناطق آزاد است. کارتهای اضطراری جایگاه نیز ۶۰ هزار کارت میباشند.
وی با اشاره به ظرفیت تولید کارت سوخت گفت: در چهار ماه گذشته تولید روزانه کارت سوخت ۱۴ هزار بوده که اکنون به ۳۵ هزار کارت در روز رسیده و بهزودی به ۵۰ هزار کارت در روز افزایش یابد.
تعهد سکوهای اینترنتی به تغییر ندادن نرخ کرایهها
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره سهمیههای اضافی رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی اظهار کرد: سقف ماهانه سهمیه اضافه ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای دوگانهسوز و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلتها تعیین شده و این سهمیهها به صورت اعتباری و پس از ثبت پیمایش تخصیص مییابد. مابهالتفاوت نرخ ۳ هزار تومانی و نرخ آزاد ۵ هزار تومانی نیز مستقیم به حساب رانندگان واریز میشود. سکوهای اینترنتی نیز متعهد شدند نرخ کرایهها را تغییر ندهند.