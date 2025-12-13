فردا،آغاز بکار نهمین نمایشگاه و کنفرانس حمل‌ ونقل و لجستیک با حضور «صادق»

به گزارش ایلنا؛ این دوره از نمایشگاه با شعار بهره‌وری و هوشمندسازی، برگزار و میزبان فعالان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. نمایشگاهی که در آن شاهد رونمایی از فناوری‌های نوین و ارتقای نقش بخش خصوصی برای تقویت کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای خواهیم بود.

غلامرضا رضائیان رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه و کنفرانس حمل و نقل و لجستیک گفت:رویکرد اصلی این رویداد توسعه زنجیره یکپارچه حمل ونقل و لجستیک با محوریت بهره وری، هوشمندسازی و ارتقای نقش بخش خصوصی است. این محورها بر اساس نیازهای راهبردی کشور، سیاست های کلان توسعه زیرساخت ها و ضرورت ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای بین المللی ترانزیتی انتخاب شده اند.

وی اضافه کرد: در نهمین دوره نمایشگاه سه حوزه حمل ونقل جاده ای، ریلی و دریایی به عنوان ستون های اصلی جابه جایی کالا و مسافر و موتور محرک ترانزیت منطقه ای کشور، در کانون توجه قرار گرفته اند و بخش قابل توجهی از برنامه ها، پنل ها و مشارکت شرکت ها نیز بر همین محورها متمرکز است. سایر حوزه ها نیز در قالب رویکرد تکمیلی و پیوندی با این سه بخش مورد توجه قرار دارند.

رضائیان در ادامه گفت: تمرکز این نمایشگاه بر چالش هایی مانند نوسازی ناوگان فرسوده، کمبود زیرساخت های لجستیکی، کمبود سرمایه گذاری، موانع قانونی و نیاز به هوشمندسازی فرآیندهاست و تلاش می شود با هم افزایی بخش دولتی و خصوصی، راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

رئیس ستاد برگزاری نهمین رویداد حمل و نقل و لجستیک افزود:در این نمایشگاه،حضور شرکت های بزرگ، هلدینگ ها، سرمایه گذاران، اپراتورها و تشکل های تخصصی به صورت هدفمند برنامه ریزی شده و فضاهای اختصاصی برای مذاکرات مستقیم(B2B) و(B2G)، تعریف پروژه های مشترک، جذب سرمایه گذاری و عقد تفاهم نامه های اجرایی فراهم شده است و هدف این بوده که نمایشگاه از یک رویداد صرفاً نمایشی به یک پلتفرم واقعی تصمیم سازی و اجرای پروژه ها تبدیل شود.

نهمین نمایشگاه و کنفرانس حمل‌ و نقل، لجستیک و صنایع وابسته از فردا تا 26 آذرماه هر روز از ساعت 10 تا 18 در شبستان اصلی مصلی بزرگ امام خمینی(ره) آماده بازدید علاقمندان است.

