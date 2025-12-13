خبرگزاری کار ایران
رشد 695 درصدی سرمایه گذاری خارجی جذب شده

براساس آمار استخراج شده از مناطق آزاد سراسر کشور، این مبادی اقتصادی در شاخص های مختلف نسبت به سال قبل رشد داشته‌اند.

به گزارش ایلنا، گزارش عملکرد شاخص های اقتصادی 8 ماه نخست امسال مناطق آزاد و مقایسه آن با آمار سال گذشته نشان می‌دهد که موتور اقتصادی مناطق آزاد گرم شده و حرکت پرشتابی را آغاز کرده است. بر این اساس، سرمایه گذاری داخلی جذب شده در این بازه زمانی با عبور از مرز 4 هزار و 41 میلیارد ریال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 30 درصدی را نشان می‌دهد و موفقیت 78 درصدی برنامه پیش رو را به ثبت رسانده است. این در حالی است که در 8 ماه نخست سال 1403، سرمایه گذاری داخلی جذب شده در مناطق آزاد، 3 هزار و 106 میلیارد ریال بود.

همچنین در 8 ماه نخست سال 1403، سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته، حدود 974 میلیارد ریال ثبت شده که امسال با رشدی 18 درصدی از یک هزار و 147 میلیارد ریال فراتر رفت. اعدادی که نشان می دهد نسبت تحقق عملکرد به هدف در مناطق آزاد در این حوزه به 71 درصد رسیده است.

از سوی دیگر، سرمایه گذاری خارجی جذب شده در این مدت، 461 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 695 درصدی را نشان می دهد. این رشد از آنجا نشات می گیرد که در 8 ماه نخست سال 1403 فقط 58 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شده بود. 

عملکرد قابل توجه مناطق آزاد در سال 1404 سبب شد تا نسبت تحقق عملکرد به هدف در سال 1404 در این زمینه به 227 درصد برسد.

این تمام ماجرا نیست و تحقق سرمایه گذاری خارجی نیز روندی صعودی و رشد 261 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 1403 نشان می دهد که سبب شد تا تحقق اهداف در این حوزه به 242 درصد برسد. هدفی که قرار بود 151 میلیون دلار باشد اما با تلاش شبانه روزی مدیران مناطق آزاد به 372 میلیون دلار رسید.

آمارهای استخراج شده 8 ماه نخست سال 1404 در زمینه صادرات و واردات در مناطق آزاد نیز قابل تامل است. در حالی که در 8 ماه نخست سال گذشته، 836 میلیون دلار صادرات از این مبادی انجام شده، امسال این رقم با رشد 19 درصدی به 994 میلیون دلار رسیده است که تحقق 65 درصدی برنامه ها را نشان می دهد. علاوه بر این مناطق آزاد با میزبانی از واردات هزار و 439 میلیون دلاری نقشی مهم در تامین نیازهای داخلی و ضروری کشور در شرایط تحریم ایفا کرده اند.

نکته مهم آمار اقتصادی مناطق آزاد در 8 ماه نخست سال 1404 این است که عملا مناطق آزاد دیگر صرفا محل صادرات و واردات نیستند و به آوردگاهی برای ارتقای تولید کشور نیز بدل شده اند. داده ها نشان می دهد که در 8 ماه نخست سال گذشته، ارزش تولیدات در مناطق آزاد، 2 هزار و 384 میلیارد ریال بوده اما امسال با جهشی 31 درصدی، تولیدات مجموعه ها در مناطق آزاد سراسر کشور به 3 هزار و 488 میلیارد ریال رسیده است و قریب به 90 درصد اهداف ترسیم شده در عرصه تولیدات محقق شده است.

آمار و ارقام منتشر شده، این امید را زنده می کند که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند افق روشنی برای اقتصاد ایران فراهم کند و اگر موانع پیش روی این مناطق برطرف شود، آورده های بسیار بیشتری برای اقتصاد ایران خواهند داشت و می توانند کشور را از پیچ پرخطر تحریم ها نیز به سلامت عبور دهند. امری که نیازمند هم افزایی بین بخشی و مساعدت سایر دستگاه ها است.

 

