خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی

تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی
کد خبر : 1726976
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نفت و وزیر راه و شهرسازی درباره مسائل روز حوزه انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پروژه‌های مشترک بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی گفت‌وگو و تبادل‌نظر کردند.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد و فرزانه صادق مالواجرد امروز (شنبه، ۲۲ آذر) در محل وزارت نفت با یکدیگر دیدار و درباره موضوعات روز حوزه انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل تبادل نظر کردند.

در این دیدار، بر اهمیت همکاری بین وزارتخانه‌ها برای توسعه پروژه‌های مشترک، بهینه‌سازی استفاده از منابع انرژی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید شد، همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بهبود لجستیک انرژی و اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف توافق کردند همکاری‌ها و هماهنگی‌های راهبردی در نشست‌های آینده ادامه یابد تا پروژه‌های ملی در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل با سرعت و بهره‌وری بیشتری پیش برود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری