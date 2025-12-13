خبرگزاری کار ایران
اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای شب یلدا

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای شب یلدا خبر داد.

به گزارش ایلنا، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به آگاهی واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالاها و محصولات ویژه شب یلدا اعم از فروشندگان آجیل و خشکبار، شیرینی، گل و میوه می‌رساند: «با توجه به روزهای پایانی فصل پاییز و فرا رسیدن شب یلدا و به تبع آن افزایش تقاضا برای برخی کالاها از جمله خشکبار، میوه، شیرینی، گل و … نظر به اینکه احتمال افزایش بی‌رویه قیمت این گونه اجناس به صورت غیرمتعارف در بازار متصور است، لذا در راستای کنترل و مدیریت بهینه بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ممانعت از سوءاستفاده سودجویان، با تعامل و هم‌افزایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازرسین اصناف و اتحادیه‌های صنفی، پایش و نظارت دقیق بر شبکه صنفی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در فضای حقیقی و مجازی از ۲۰ آذرماه تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در دستور کار بازرسان اصناف قرار گرفته است.

لازم به تاکید است در این طرح بازرسی، نظارت بر رعایت ضرایب سود مصوب، نصب برچسب، ارائه کالای با کیفیت مطلوب و پرهیز از گران‌فروشی و کم‌فروشی از سوی فروشندگان آجیل و خشکبار، شیرینی، گل و میوه مورد تاکید بازرسان خواهد بود و با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده انجام خواهد شد.

این طرح با هماهنگی و همکاری با سایر سازمان‌های نظارتی اعم از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و … در قالب گشت‌های مشترک اجرا خواهد شد.»

