بر اساس صورتهای مالی ۱۴۰۳ بانک کشاورزی اعلام شد:
جهش معنادار بانک کشاورزی در تأمین مالی نوین؛ رشد بیش از ۱۰۰ درصدی فروش ابزارهای مالی تعهدی در سال ۱۴۰۳
بر اساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ بانک کشاورزی، این بانک با تمرکز بر توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، بانکداری شرکتی و دیجیتالسازی خدمات، موفق شد فروش ابزارهای مالی تعهدی را با رشدی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش دهد و نقش پررنگتری در تأمین مالی بخش کشاورزی و زنجیرههای تأمین ایفا کند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ بانک کشاورزی نشان میدهد این بانک در راستای تحقق اهداف بانکداری توسعهای و حمایت مؤثر از بخش کشاورزی، عملکردی موفق در حوزه ابزارهای مالی تعهدی، تأمین مالی زنجیرههای تأمین و بانکداری دیجیتال به ثبت رسانده است.
بر اساس این گزارش، در حوزه بانکداری شرکتی، فروش ابزارهای مالی تعهدی با رشدی چشمگیر همراه بوده است؛ بهطوریکه اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی) گشایششده با رشد ۱۸۹ درصدی به رقم ۱۶ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین، ضمانتنامههای صادره با ۱۱۸ درصد رشد، به ۲۱۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ ضمانت اوراق مالی اسلامی نیز به ۱۴ هزار میلیارد ریال بالغ شد.
عملکرد بانک کشاورزی در تأمین مالی بخش کشاورزی از طریق ابزارهای تعهدی، تسهیلات زنجیره تأمین و کشاورزی قراردادی نیز حاکی از اثرگذاری بالای این بانک در پشتیبانی از تولید است. بر این اساس، تأمین مالی بخش کشاورزی با استفاده از ابزارهای تعهدی به ۳۱۵ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین، تأمین مالی خرید تضمینی گندم از طریق انتشار اوراق، رقمی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داد.
این گزارش می افزاید: در حوزه زنجیرههای تأمین کشاورزی، تسهیلات پرداختی خارج از پلتفرم (به روش سنتی) به ۱۱۰ هزار میلیارد ریال و تأمین مالی مبتنی بر پلتفرم به ۱۶ هزار میلیارد ریال رسید. علاوه بر این، در قالب کشاورزی قراردادی و مبتنی بر پلتفرم «پالیز»، بیش از ۴ هزار قرارداد با کشاورزان منعقد شد که ارزش آن بالغ بر ۱,۴۰۰ میلیارد ریال بوده است.
بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳ گامهای مهمی در مسیر تحول دیجیتال نیز برداشت؛ بهگونهای که عملکرد «ریال دیجیتال» این بانک به بیش از ۶۵ هزار کیف پول رسید. همچنین پروژه کشاورزی قراردادی، با هدف تأمین مالی زنجیرههای تأمین و بیمه محصولات کشاورزان، طی دو فرایند حضوری و غیرحضوری بهطور کامل پیادهسازی شد.
در ادامه توسعه خدمات نوین، سامانه «همراه بانک شرکتی» بهعنوان بستر بانکداری دیجیتال برای ارائه خدمات بانکی مبتنی بر حساب، برای مشتریان حقیقی و حقوقی فعالسازی شد؛ اقدامی که در راستای ارتقای تجربه مشتری و تسهیل دسترسی به خدمات بانکی انجام گرفته است.
مجموع این دستاوردها، بیانگر حرکت هدفمند بانک کشاورزی در مسیر نوآوری مالی، تقویت بانکداری شرکتی و ایفای نقش مؤثرتر در توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور است.