بومی‌سازی طراحی و ساخت قالب‌های پلیمری در شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا

ورود شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی به عرصه طراحی و ساخت قالب‌های پیشرفته پروگرسیو

شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا با توسعه هم‌زمان ظرفیت‌های طراحی و ساخت قالب‌های پلیمری و ورود برای نخستین‌بار به حوزه قالب‌های پیشرفته پروگرسیو، گام تازه‌ای در مسیر خودکفایی، ارتقای توان مهندسی و بومی‌سازی فناوری‌های تولید در گروه سایپا برداشت.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، اشکان مؤمنی، مدیرعامل شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا با اشاره به نیاز گروه سایپا در حوزه طراحی و ساخت قالب‌های پلیمری و راهبرد این شرکت در تقویت توان داخلی گفت: در سال‌های اخیر با ایجاد دپارتمان تخصصی طراحی قالب پلاستیک و جذب طراحان و مشاوران حرفه‌ای، مسیری جدی برای خودکفایی و ارتقای کیفیت در طراحی و ساخت قالب‌های پلیمری آغاز کرده‌ایم و امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم بخش قابل‌توجهی از نیاز صنعت خودرو را در داخل تأمین کنیم.

وی افزود: شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا با اتکا به متخصصان حوزه مهندسی و قالب‌سازی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، انتقال دانش از شرکت‌های خارجی و پس از ورود رسمی به حوزه طراحی، مدیریت پیمان قالب‌های پلیمری پروژه‌های آریا، اطلس و سهند را برعهده گرفت و این پروژه‌ها با موفقیت اجرا شد. مشارکت در طراحی و ساخت دو قطعه پلیمری پروژه P90 برای نخستین‌بار در گروه سایپا نیز نقطه عطفی در تثبیت توان طراحی قالب‌های پلاستیک به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا با اشاره به تداوم این مسیر گفت: در حال حاضر طراحی هفت قطعه پلیمری از پروژه خودروی ۲۵۱ در بخش قالب پلاستیک شرکت در حال انجام است.

مؤمنی همچنین با اشاره به توسعه تجهیزات این شرکت تصریح کرد: با افزودن دستگاه اسپارک جدید و تقویت خطوط تولید، امروز توانایی طراحی و ساخت کامل قالب‌های پلیمری خودرو تا ابعاد متوسط در داخل شرکت فراهم شده که این موضوع ضمن کاهش زمان تحویل پروژه‌ها، صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجه و کاهش وابستگی به خارج را در پی دارد.

ورود به حوزه قالب‌های پیشرفته پروگرسیو

وی در ادامه با اشاره به ورود شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا به عرصه طراحی و ساخت قالب‌های پیشرفته پروگرسیو اظهار داشت: پروژه قالب‌های پروگرسیو با همکاری معاونت‌های تولید و مهندسی گروه سایپا در دستور کار قرار گرفته و به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های تولید قطعات فلزی، نقش کلیدی در افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه‌های تولید دارد. این اقدام نشانگر عزم جدی گروه سایپا برای گسترش توان مهندسی و دستیابی به استانداردهای جهانی در حوزه قالب‌سازی است.

وی افزود: برای تحقق این هدف، شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا با همکاری متخصصان داخلی و بین‌المللی، برنامه جامع آموزشی و مشاوره‌ای را آغاز کرده و هم‌زمان پروژه‌های پایلوت مشترکی با شرکت‌های سایپاگام و رادیاتور ایران در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن انتقال دانش فنی، مسیر توسعه قالب‌های پروگرسیو در داخل گروه سایپا هموار شود.

مؤمنی خاطرنشان کرد: تجربه حاصل از اجرای این پروژه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های آینده گروه سایپا در عرصه تولید قالب‌های دقیق، پیچیده و پیشرفته باشد.

وی تأکید کرد: حرکت هدفمند شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا در مسیر توسعه تخصص‌های مهندسی، تجهیز خطوط تولید، بومی‌سازی قالب‌های پلیمری و ورود به فناوری قالب‌های پروگرسیو، این شرکت را به یکی از بازیگران اصلی صنعت قالب‌سازی کشور تبدیل کرده و هدف ما ایفای نقش مؤثرتر در خودکفایی صنعتی گروه سایپا است.

 

