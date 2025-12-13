کامیونت فوتون M4 سایپادیزل با کسب بالاترین رتبه کیفی، صدرنشین شد

به گزارش ایلنا، مجید جالوطی، مدیر کیفیت سایپادیزل، با اعلام این خبر گفت: کامیونت فوتون M4 که از محصولات استراتژیک این شرکت به شمار می‌رود، بر اساس گزارش‌های رسمی ISQI و در مقایسه با شش کامیونت از برندهای مختلف، موفق شده است کمترین میزان ایرادات کیفی را در آزمون‌های تخصصی ثبت کند و در رتبه نخست کیفیت قرار گیرد.

وی با اشاره به سابقه بیش از شش دهه فعالیت سایپادیزل افزود: این شرکت در طول سال‌های فعالیت خود همواره با شرکای تجاری معتبر همکاری داشته و محور اصلی این همکاری‌ها، ارتقای کیفیت محصولات بوده است. طی ماه‌های ابتدایی سال جاری، کارگروه‌های تخصصی ارتقای کیفیت در سایپادیزل تشکیل شد که تمرکز اصلی آن‌ها بهبود کیفی محصولات به‌ویژه کامیونت M4 بود.

مدیر کیفیت سایپادیزل تصریح کرد: با تشکیل این کارگروه‌ها و اجرای پروژه‌های مطالعاتی در بخش‌های مختلف از تأمین تا مونتاژ، مهندسی و کنترل کیفیت، راهکارهای مشخصی برای ارتقای کیفیت کامیونت M4 تدوین شد که با مشورت و مشارکت شریک خارجی، طی یک بازه سه‌ماهه به مرحله اجرا رسید و نتایج آن امروز در ارزیابی‌های رسمی قابل مشاهده است.

جالوطی با اشاره به تجربیات همکاری با برندهای معتبر اروپایی از جمله ولوو در سال‌های گذشته گفت: ارزیابی‌های کیفی محصولات به‌صورت روزانه و تصادفی انجام می‌شود و هر روز یک نمونه از محصولات برای انجام آزمون‌های تخصصی در اختیار تیم کیفیت قرار می‌گیرد. بخشی از این ارزیابی‌ها نیز بر اساس استانداردهای ولوو صورت می‌پذیرد.

وی در پایان با بیان اینکه دامنه فعالیت کارگروه کیفیت در حال گسترش به سایر محصولات است، اظهار داشت: با تداوم این روند، پیش‌بینی می‌شود دیگر محصولات سایپادیزل نیز در ماه‌های آینده در رده‌های برتر کیفی در کلاس‌های خود قرار گیرند.

انتهای پیام/