خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در ارزیابی ISQI؛

کامیونت فوتون M4 سایپادیزل با کسب بالاترین رتبه کیفی، صدرنشین شد

کامیونت فوتون M4 سایپادیزل با کسب بالاترین رتبه کیفی، صدرنشین شد
کد خبر : 1726881
لینک کوتاه کپی شد.

کامیونت فوتون M4 محصول سایپادیزل، بر اساس تازه‌ترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، با ثبت کمترین امتیاز منفی در میان رقبا، عنوان باکیفیت‌ترین کامیونت تولید داخل در مهرماه سال جاری را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایلنا، مجید جالوطی، مدیر کیفیت سایپادیزل، با اعلام این خبر گفت: کامیونت فوتون M4 که از محصولات استراتژیک این شرکت به شمار می‌رود، بر اساس گزارش‌های رسمی ISQI و در مقایسه با شش کامیونت از برندهای مختلف، موفق شده است کمترین میزان ایرادات کیفی را در آزمون‌های تخصصی ثبت کند و در رتبه نخست کیفیت قرار گیرد.

وی با اشاره به سابقه بیش از شش دهه فعالیت سایپادیزل افزود: این شرکت در طول سال‌های فعالیت خود همواره با شرکای تجاری معتبر همکاری داشته و محور اصلی این همکاری‌ها، ارتقای کیفیت محصولات بوده است. طی ماه‌های ابتدایی سال جاری، کارگروه‌های تخصصی ارتقای کیفیت در سایپادیزل تشکیل شد که تمرکز اصلی آن‌ها بهبود کیفی محصولات به‌ویژه کامیونت M4 بود.

مدیر کیفیت سایپادیزل تصریح کرد: با تشکیل این کارگروه‌ها و اجرای پروژه‌های مطالعاتی در بخش‌های مختلف از تأمین تا مونتاژ، مهندسی و کنترل کیفیت، راهکارهای مشخصی برای ارتقای کیفیت کامیونت M4 تدوین شد که با مشورت و مشارکت شریک خارجی، طی یک بازه سه‌ماهه به مرحله اجرا رسید و نتایج آن امروز در ارزیابی‌های رسمی قابل مشاهده است.

جالوطی با اشاره به تجربیات همکاری با برندهای معتبر اروپایی از جمله ولوو در سال‌های گذشته گفت: ارزیابی‌های کیفی محصولات به‌صورت روزانه و تصادفی انجام می‌شود و هر روز یک نمونه از محصولات برای انجام آزمون‌های تخصصی در اختیار تیم کیفیت قرار می‌گیرد. بخشی از این ارزیابی‌ها نیز بر اساس استانداردهای ولوو صورت می‌پذیرد.

وی در پایان با بیان اینکه دامنه فعالیت کارگروه کیفیت در حال گسترش به سایر محصولات است، اظهار داشت: با تداوم این روند، پیش‌بینی می‌شود دیگر محصولات سایپادیزل نیز در ماه‌های آینده در رده‌های برتر کیفی در کلاس‌های خود قرار گیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری