سرخط خبرها :
رکوردشکنی بانک صادرات ایران در مولدسازی دارایی‌ها؛

جهش ۱۰۰ درصدی فروش املاک مازاد در سال ۱۴۰۴

​ بانک صادرات ایران در عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، موفقیت چشمگیری در واگذاری اموال راکد به ثبت رساند. حجم فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران با رشدی نزدیک به ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، از مرز ۱۲ هزار میلیارد ریال عبور کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و با هدف اصلاح ساختار مالی و چابک‌سازی سازمانی، فرایند برگزاری مزایده‌ها و فروش دارایی‌های ثابت مازاد را با شتاب بیشتری دنبال کرده است. نتیجه این اقدامات راهبردی در ۹ ماهه نخست سال جاری، فروش ۱۱۱ رقبه ملک مازاد بوده که ارزش ریالی آن به ۱۲ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

علاوه بر املاک فروخته شده، بخش قابل توجهی از دارایی‌های مازاد نیز در مرحله نهایی واگذاری قرار دارند و هم‌اکنون مراحل انعقاد مبایعه‌نامه برای ۳۸ رقبه ملک دیگر به ارزش بیش از ۱۰ هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال در حال انجام است. با نهایی شدن این قراردادها که حاصل مزایده‌های اخیر هستند، ارزش و تعداد اموال فروخته شده در کارنامه سال ۱۴۰۴ بانک صادرات ایران افزایش چشمگیری خواهد یافت.

بررسی روند برگزاری مزایده‌ها نیز حاکی از تحرک جدی در این بخش است. از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱۰۶ مزایده برگزار شده که این تعداد نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از ۳۴ درصد رشد داشته است. تسهیل شرایط برگزاری مزایده‌ها از جمله عواملی است که منجر به افزایش میانگین مبلغ فروش و استقبال بیشتر متقاضیان شده است.

فروش اموال مازاد و هدایت بهینه منابع حاصل از آن، به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای اصلاح ساختار مالی بانک صادرات ایران، با نظارت دقیق اداره کل املاک در ستاد و نمایندگان بانک صادرات ایران در استان‌ها و با رعایت کامل قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.​

 

ثبت نام آلپاری