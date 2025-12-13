جهش ۱۰۰ درصدی فروش املاک مازاد در سال ۱۴۰۴

علاوه بر املاک فروخته شده، بخش قابل توجهی از دارایی‌های مازاد نیز در مرحله نهایی واگذاری قرار دارند و هم‌اکنون مراحل انعقاد مبایعه‌نامه برای ۳۸ رقبه ملک دیگر به ارزش بیش از ۱۰ هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال در حال انجام است. با نهایی شدن این قراردادها که حاصل مزایده‌های اخیر هستند، ارزش و تعداد اموال فروخته شده در کارنامه سال ۱۴۰۴ بانک صادرات ایران افزایش چشمگیری خواهد یافت.

بررسی روند برگزاری مزایده‌ها نیز حاکی از تحرک جدی در این بخش است. از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱۰۶ مزایده برگزار شده که این تعداد نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از ۳۴ درصد رشد داشته است. تسهیل شرایط برگزاری مزایده‌ها از جمله عواملی است که منجر به افزایش میانگین مبلغ فروش و استقبال بیشتر متقاضیان شده است.

فروش اموال مازاد و هدایت بهینه منابع حاصل از آن، به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای اصلاح ساختار مالی بانک صادرات ایران، با نظارت دقیق اداره کل املاک در ستاد و نمایندگان بانک صادرات ایران در استان‌ها و با رعایت کامل قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.​