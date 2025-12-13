به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی که در همراهی با مسعود پزشکیان رییس‌جمهور به قزاقستان سفر کرده است در دیدار با نورلان سورانباف وزیر حمل و نقل آن کشور دیدار و گفتگو کرد. موضوع همکاری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت، مهم ترین بخش مذاکرات بود.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این دیدار با اشاره به اینکه همکاری دو کشور در بخش حمل و نقل روند مطلوبی دارد، گفت: بی‌تردید یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های همکاری دو کشور، بخش حمل و نقل است.

عضو کابینه دولت چهاردهم ضمن تاکید بر ضرورت ارتباط و همکاری وزارتخانه‌های حمل و نقلی ایران و قزاقستان از تهیه پیش‌نویس نقشه راه همکاری حمل و نقلی دو کشور تا سال ۲۰۳۰ خبر داد و افزود: لازم است تا نهایی سازی و امضای این سند در آینده نزدیک در کمیته جامع همکاری حمل و نقلی دو کشور انجام شود و دو وزیر آن را به امضا برسانند، این سند اقدامات جامع دو کشور برای تحول در روابط ترانزیتی و لجستیکی را ساماندهی خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان، هدف گذاری تجاری دو کشور را ۳ میلیارد دلار عنوان کرد و رسیدن به این ظرفیت و تحقق آن را مستلزم برنامه ریزی مشترک برشمرد.

به گفته وی، با امضای اصلاحیه موافقتنامه حمل و نقل جاده ای، نظام پروانه تردد برای کامیون‌های ایرانی و قزاقستان حذف می‌شود. بر این اساس ناوگان تجاری دو کشور بدون محدودیت در قلمرو ایران و قزاقستان تردد خواهند کرد.

صادق در ادامه تصریح کرد: بنادر آستارا، امیرآباد و کاسپین ظرفیت قابل توجهی برای افزایش همکاری ترانزیتی میان دو کشور دارند. پیش‌تر نیز پیشنهاد انتقال بار از آکتائو به آستارا و از آنجا به ارمنستان را از همینطور از قزاقستان به عراق را دریافت کردیم و در اولین فرصت انتقال بار آزمایشی از ایران به عراق و ارمنستان را آغاز خواهیم کرد و به سرعت جریان بار را به مقیاس تجاری خواهیم رساند.

صادق، راه‌اندازی کریدورهای قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آلماتی، تهران، استانبول را از دیگر زمینه مهم، همکاری دو کشور عنوان کرد و افزود: اخیرا راه‌آهن‌های کشورهای منطقه جلساتی برای تعیین تعرفه انتقال بار از چین به اروپا داشته اند.

پیگیری نقشه راه توسعه شاخه شرقی کریدور شمال- جنوب توسط قزاقستان

وی یادآور شد: سال گذشته نقشه راه توسعه شاخه شرقی کریدور شمال- جنوب به امضا رسید اما هنوز اجرای آن آغاز نشده است.با توجه به اینکه شکل گیری آن با ابتکار قزاقستان بوده، پیشنهاد می‌کنم اجرایی شدن آن از طرف قزاقستان مورد پیگیری قرار گیرد.

وی از وزیر حمل و نقل قزاقستان برای سفر به ایران و بازدید از فرصت‌های همکاری دو کشور خصوصا در آپرین و بنادر شمالی و جنوبی دعوت کرد و گفت: با توجه به اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به سرعت حجم تجارت و حمل و نقل بین ایران و قزاقستان متحول خواهد شد.

صادق افزایش پروازهای دو کشور را موضوع دیگر همکاری‌های مشترک دو کشور عنوان کرد و گفت: هر چه امکان تردد تجار میان دو کشور به سهولت بیشتری فراهم شود، جریان تجارت میان دو کشور نیز رشد خواهد داشت.بنابراین، پیشنهاد می کنم تا هواپیمایی کشور ایران و قزاقستان جلسات مشترکی در این زمینه برگزار کنند.

در این نشست وزیر حمل و نقل قزاقستان نیز ضمن تایید مواضع فرزانه صادق، به تشریح همکاری راهبردی دو کشور در ترانزیت کالا در منطقه پرداخت و برای برگزاری فوری کمیته جامع همکاری حمل و نقلی دو کشور در آینده نزدیک، اعلام آمادگی کرد.