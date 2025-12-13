خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوپک: بازار نفت در ۲۰۲۶ به تعادل می‌رسد

اوپک: بازار نفت در ۲۰۲۶ به تعادل می‌رسد
کد خبر : 1726737
لینک کوتاه کپی شد.

اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با تقاضا مطابقت نزدیکی خواهد داشت؛ چشم‌اندازی که با برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر مازاد عرضه گسترده در تضاد است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، داده‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نشان داد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با تقاضا مطابقت نزدیکی خواهد داشت؛ این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی و دیگر نهادها پیش‌بینی کرده‌اند بازار با مازاد عرضه بسیار زیاد روبه‌رو خواهد شد.

ائتلاف اوپک‌پلاس (اوپک و متحدانش)، روسیه و دیگر متحدان، قصد دارد افزایش تولید را در سه‌ ماه نخست سال ۲۰۲۶ متوقف کند؛ اقدامی که در تضاد با برآوردهای گسترده مبنی بر مازاد عرضه است.

اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که اوپک‌پلاس در ماه نوامبر روزانه ۴۳ میلیون و ۶۰ هزار بشکه نفت خام تولید کرده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۴۳ هزار بشکه افزایش یافته، زیرا آخرین توافق افزایش تولید به اجرا درآمده است.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند تقاضا برای نفت خام اعضای اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین روزانه ۴۳ میلیون بشکه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده و نزدیک به سطح تولید نوامبر است.

اوپک همچنین پیش‌بینی کرد تقاضا برای نفت خام اعضای این سازمان در سه‌ ماه نخست سال آینده ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

طبق محاسبه رویترز بر اساس گزارش اوپک، اگر اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۶ به اندازه نوامبر ۲۰۲۵ نفت تولید کند و دیگر عوامل ثابت بمانند، تولید روزانه ۶۰ هزار بشکه بیشتر از تقاضا خواهد بود.

این چشم‌انداز در تضاد با دیدگاه آژانس بین‌المللی انرژی است که روز پنجشنبه اعلام کرد عرضه جهانی نفت در سال آینده حدود روزانه ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه (معادل حدود ۴ درصد از تقاضای جهانی) از تقاضا پیشی خواهد گرفت.

اوپک در گزارش خود همچنین برآوردهای مربوط به رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را بدون تغییر حفظ و تأکید کرد اقتصاد جهانی همچنان اوضاع مطلوبی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری