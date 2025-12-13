به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، داده‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نشان داد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با تقاضا مطابقت نزدیکی خواهد داشت؛ این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی و دیگر نهادها پیش‌بینی کرده‌اند بازار با مازاد عرضه بسیار زیاد روبه‌رو خواهد شد.

ائتلاف اوپک‌پلاس (اوپک و متحدانش)، روسیه و دیگر متحدان، قصد دارد افزایش تولید را در سه‌ ماه نخست سال ۲۰۲۶ متوقف کند؛ اقدامی که در تضاد با برآوردهای گسترده مبنی بر مازاد عرضه است.

اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که اوپک‌پلاس در ماه نوامبر روزانه ۴۳ میلیون و ۶۰ هزار بشکه نفت خام تولید کرده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۴۳ هزار بشکه افزایش یافته، زیرا آخرین توافق افزایش تولید به اجرا درآمده است.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند تقاضا برای نفت خام اعضای اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین روزانه ۴۳ میلیون بشکه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده و نزدیک به سطح تولید نوامبر است.

اوپک همچنین پیش‌بینی کرد تقاضا برای نفت خام اعضای این سازمان در سه‌ ماه نخست سال آینده ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

طبق محاسبه رویترز بر اساس گزارش اوپک، اگر اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۶ به اندازه نوامبر ۲۰۲۵ نفت تولید کند و دیگر عوامل ثابت بمانند، تولید روزانه ۶۰ هزار بشکه بیشتر از تقاضا خواهد بود.

این چشم‌انداز در تضاد با دیدگاه آژانس بین‌المللی انرژی است که روز پنجشنبه اعلام کرد عرضه جهانی نفت در سال آینده حدود روزانه ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه (معادل حدود ۴ درصد از تقاضای جهانی) از تقاضا پیشی خواهد گرفت.

اوپک در گزارش خود همچنین برآوردهای مربوط به رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را بدون تغییر حفظ و تأکید کرد اقتصاد جهانی همچنان اوضاع مطلوبی دارد.

