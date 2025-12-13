خبرگزاری کار ایران
اعلام تعرفه برق تجدیدپذیر صنایع برای دوره دی ماه

اعلام تعرفه برق تجدیدپذیر صنایع برای دوره دی ماه
تعرفه برق تجدیدپذیر ویژه صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات که نسبت به تأمین سه درصد انرژی خود از منابع تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، برای دوره دی ماه ۱۴۰۴ معادل ۶۹.۲۹۸ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، در اجرای مواد (۳) و (۴) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و در چارچوب بندی از دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، تعرفه تجدیدپذیر قابل اعمال در قبوض برق صنایع پرمصرف کشور برای دوره دی ماه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

بر این اساس، صنایعی با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات که تاکنون نسبت به تأمین حداقل سه درصد از برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، مشمول تعرفه‌ای معادل ۶۹.۲۹۸ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت خواهند شد.

لازم به ذکر است، تعرفه مشترکین مذکور بر اساس میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شهریور و مهر سال ۱۴۰۴، محاسبه شده است.

بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد می رسد و در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند.

