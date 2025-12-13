ساخت سومین خط انتقال برق با ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت میان ایران و ارمنستان

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، در این جلسه که با حضور اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران به‌همراه معاون راهبری شبکه برق کشور و مدیر دفتر مبادلات برون‌مرزی و همچنین نارک آپیتونیان مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ارمنستان و معاونین و مدیران آن شرکت در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ماه در ایروان برگزار شد، طرفین ضمن مرور سابقه همکاری‌های مستمر ایران و ارمنستان در حوزه تبادل برق و تهاتر گاز و برق بین دو کشور، بهره‌برداری مشترک خطوط انتقال و توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های مخابراتی و اندازه‌گیری، بر لزوم تداوم و تعمیق این همکاری‌ها تأکید کردند.

همچنین موضوعات مرتبط با افزایش واردات برق به‌صورت پایدار در تابستان سال آینده، به‌روزرسانی پروتکل‌های بهره‌برداری و تقویت هماهنگی‌های فنی به‌ویژه در شرایط اضطراری در دستور کار قرار گرفت.

پس از این نشست، هیأت ایرانی از مرکز کنترل ملی شبکه برق ارمنستان بازدید کرد.

در ادامه سفر، جلسه مشترکی با مدیرعامل نیروگاه حرارتی ایروان و شرکت انتقال برق ارمنستان برگزار شد. در این جلسه، برنامه‌های مربوط به تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه و در مقابل، تولید و ارسال برق به جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۵، به‌ویژه در دوره اوج مصرف تابستان بررسی شد.

در این نشست مقرر شد حداکثر ظرفیت عملیاتی موجود برای تأمین برق صادراتی به ایران از محل گاز صادراتی به آن کشور مورد استفاده قرار گیرد تا پایداری تبادلات انرژی میان دو کشور در سال آینده تقویت شود.

همچنین، موانع موجود در مسیر تکمیل خط سوم انتقال برق میان ایران و ارمنستان تشریح شد و طرفین بر تسریع پیگیری‌ها و اقدامات لازم برای تکمیل این خط تأکید کردند.

پس از این جلسه، هیأت ایرانی از نیروگاه حرارتی ایروان بازدید به‌عمل آورد و در جریان آخرین وضعیت عملیاتی نیروگاه قرار گرفت.

این نشست با توجه به جایگاه راهبردی تبادل انرژی میان دو کشور و ضرورت ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی در بهره‌برداری شبکه‌های برق دو کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و زمینه‌ساز ارتقای هماهنگی‌های فنی و برنامه‌ریزی مشترک برای افزایش و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های دو کشور است.

گفتنی است؛ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان همکاری‌ گسترده‌ای در زمینه تبادل انرژی الکتریکی و تهاتر گاز و برق دارند. ارتباط الکتریکی بین دو کشور از طریق دو خط ۲۳۰ کیلوولت از سال ۱۳۷۶ برقرار بوده و در حال حاضر نیز سومین خط انتقال برق با ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت بین دو کشور در حال ساخت است.

انتهای پیام/