به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، در راستای اجرای برنامه وزارت نیرو به منظور اجرای سیاست‌های دولت و بویژه معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای ترویج الگوهای موفق زنان نخبه در دستگاه‌های اجرایی، اقدام به انجام مجموعه‌ای از گفت‌وگوها با بانوان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق کرده است.

این مصاحبه‌ها با هدف نمایش نقش مؤثر بانوان در توسعه انرژی‌های پاک، تقویت حضور آنان در مسیر گذار انرژی و معرفی تجربه‌های حرفه‌ای زنان توانمند صنعت برق انجام می‌شود؛ در همین چارچوب، در ادامه گفت‌وگو با زهره اولیاء از بانوان فعال و متخصص این حوزه، را می خوانید:

زهره اولیاء، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا، اعلام کرد: با ایجاد پلتفرم‌های جدید تأمین مالی و تسهیلات ویژه در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی، بانوان می‌توانند با پس‌اندازهای کوچک وارد حوزه تجدیدپذیرها شوند و ضمن کسب درآمد پایدار، در توسعه انرژی‌های پاک کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی با یادآوری اینکه امروزه مشارکت زنان در اموری مانند توسعه انرژی و بهره وری انرژی از اصول انکارناپذیر است، با اعلام آمار جهانی سطح فعالیت زنان در عرصه توسعه انرژی های تجدیدپذیر در جهان، خاطرنشان کرد: طبق آمار جهانی، در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۶.۵ میلیون نفر در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت داشته‌اند که از این میان ۳۲ درصد را بانوان تشکیل داده اند.

اولیاء با اشاره به اقدامات حمایتی ساتبا در جهت توانمندسازی بانوان افزود: خوشبختانه رویه‌ها و بسترهای تأمین منابع مالی که در ساتبا ایجاد شده، فرصت بزرگی برای بانوان فراهم کرده است تا بتوانند با سهولت بیشتری وارد حوزه تجدیدپذیرها شوند و مشارکتی مؤثر در توسعه انرژی پاک کشور داشته باشند.

وی از راه‌اندازی پلتفرم های احداث نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی خبر داد و گفت: این پلتفرم ها امکان تأمین مالی پروژه‌ها را برای بانوان تسهیل می‌کند و متقاضیان می‌توانند با سرمایه‌ای اندک، درخواست احداث نیروگاه انشعابی خود را ثبت و از تسهیلات لازم بهره‌مند شوند.

اولیا تأکید کرد: با این اقدام، بانوان علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای خود، به گسترش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور کمک کرده و به عنوان الگوهای مؤثر در آگاهسازی و جلب مشارکت سایر اقشار مردم در توسعه انرژی های تجدید پذیر شناخته می شوند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا در پایان خاطرنشان کرد: افزایش حضور بانوان در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها به توانمندسازی اقتصادی آنان منجر می‌شود، بلکه در تحقق اهداف کلان کشور در زمینه پایداری انرژی و حفاظت از محیط زیست نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

انتهای پیام/