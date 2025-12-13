محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر «کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی» و همچنین مشکل فعلی واردکنندگان کالاهای استراتژیک برای تامین ارز اظهار داشت: آقای پاک نژاد- وزیر نفت- باید توضیح دهد درحالی که یک ماهه گذشته ادعا کرده وضعیت صادرات و فروش نفت بسیار خوب است چرا امروز کشور با مشکل ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و استراتژیک مواجه شده است.

وی تاکید کرد: ۳ ماه گذشته ریالِ ارزی را که از بانک مرکزی و شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) خریداری کرده‌ایم و پرداختیم اما هنوز خبری از تامین ارز این کالاها نیست و از آن چیزی که خریداری شده حدود ۲۰۰ میلیون دلار هنوز معطل پرداخت است که البته این عدد مشمول تمام واردکنندگان نهاده‌های دامی نمی‌شود و اگر مجموع ارز سایر شرکت‌های واردکننده را در نظر بگیریم این رقم بسیار بیشتر از این اعداد خواهد بود.

عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با بیان اینکه بیش از ۹۰ روز از تاریخ خرید نهاده گذشته است اما نیکو نتوانسته ارز را در اختیار واردکنندگان بگذارد، گفت: این تاخیر در پرداخت ارز از سوی وزارت نفت و بانک مرکزی، عوارض و تبعات اقتصادی بسیار زیادی هم برای چرخه تامین کالای اساسی و هم برای فعالان اقتصادی در پی دارد. ما واردکنندگان اغلب منابع مورد نیاز خود را از محل تسهیلات ارزی از بانک‌های ایرانی تامین می‌کنیم و حال اینکه بدون اغماض حتی اگر یک روز تاخیر در تسویه آن داشته باشیم، سیستم بانکی جرایم سنگین نسبت به ما اعمال می‌کند و در این شرایط شرکت نیکو ارزی را که ۳ ماه پیش خریداری کرده‌ایم را تحویل نمی‌دهد.

نهاوندی ادامه داد: مهمتر اینکه چرا کسی پاسخگوی این وضعیت نیست و چرا این بحران برای کسی اهمیتی ندارد. حدود یک ماه است که نیکو و وزارت نفت پاسخ تماس‌های واردکنندگان را نمی‌دهند و هیچ مقام مسئولی در وزارت نفت پاسخگوی این وضعیت و بدهکاری خود به واردکنندگان نیست.

وی با بیان اینکه به طور قطع همین موضوع عامل اختلال در تامین کالای اساسی و کمبود در سفره مردم است و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد، افزود: در واقع عامل اصلی گرانی کالای اساسی در باراز و کمبود آن، به اختلالات نظام تامین ارز برمی گردد که برخلاف ادعاهایی که می‌شود این اختلالات ربطی هم به تحریم‌ها و تخفیفات نفتی ندارد یا اینکه حداقل، اثر این اختلالات ارزی بیشتر از تحریم‌ها است و در واقع عامل اصلی وضعیت امروز، فساد بی‌سابقه در فرایند برگشت ارز به کشور است.

عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تاکید کرد: اگر خالی فروشی، اشتباه و غیر قانونی است که ما هم قبول داریم اشتباه است چرا خودِ بانک مرکزی و شرکت نیکو خالی فروشی می‌کنند؟ خالی فروشی به این معنا که درحالیکه ارزی برای اختصاص به واردکنندگان ندارد اما ریال آن ارز را از واردکنندگان می‌گیرد و پس از گذشت ۳ ماه نتوانسته ارز واردکنندگان را تحویل دهد.

