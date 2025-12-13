عضو هیات مدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛
خالی فروشی وزارت نفت و بانک مرکزی/ اثر اختلالات ارزی بیشتر از تحریمهاست
عضو هیات مدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران با انتقاد تند از عملکرد وزارت نفت میگوید: «آقای پاکنژاد باید توضیح دهد چگونه درحالیکه ادعا میشود فروش نفت عالی است، کشور با کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی روبهروست؟» او میافزاید بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز خریداریشده ماههاست پرداخت نشده و هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیست.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر «کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی» و همچنین مشکل فعلی واردکنندگان کالاهای استراتژیک برای تامین ارز اظهار داشت: آقای پاک نژاد- وزیر نفت- باید توضیح دهد درحالی که یک ماهه گذشته ادعا کرده وضعیت صادرات و فروش نفت بسیار خوب است چرا امروز کشور با مشکل ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و استراتژیک مواجه شده است.
وی تاکید کرد: ۳ ماه گذشته ریالِ ارزی را که از بانک مرکزی و شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) خریداری کردهایم و پرداختیم اما هنوز خبری از تامین ارز این کالاها نیست و از آن چیزی که خریداری شده حدود ۲۰۰ میلیون دلار هنوز معطل پرداخت است که البته این عدد مشمول تمام واردکنندگان نهادههای دامی نمیشود و اگر مجموع ارز سایر شرکتهای واردکننده را در نظر بگیریم این رقم بسیار بیشتر از این اعداد خواهد بود.
عضو هیات مدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران با بیان اینکه بیش از ۹۰ روز از تاریخ خرید نهاده گذشته است اما نیکو نتوانسته ارز را در اختیار واردکنندگان بگذارد، گفت: این تاخیر در پرداخت ارز از سوی وزارت نفت و بانک مرکزی، عوارض و تبعات اقتصادی بسیار زیادی هم برای چرخه تامین کالای اساسی و هم برای فعالان اقتصادی در پی دارد. ما واردکنندگان اغلب منابع مورد نیاز خود را از محل تسهیلات ارزی از بانکهای ایرانی تامین میکنیم و حال اینکه بدون اغماض حتی اگر یک روز تاخیر در تسویه آن داشته باشیم، سیستم بانکی جرایم سنگین نسبت به ما اعمال میکند و در این شرایط شرکت نیکو ارزی را که ۳ ماه پیش خریداری کردهایم را تحویل نمیدهد.
نهاوندی ادامه داد: مهمتر اینکه چرا کسی پاسخگوی این وضعیت نیست و چرا این بحران برای کسی اهمیتی ندارد. حدود یک ماه است که نیکو و وزارت نفت پاسخ تماسهای واردکنندگان را نمیدهند و هیچ مقام مسئولی در وزارت نفت پاسخگوی این وضعیت و بدهکاری خود به واردکنندگان نیست.
وی با بیان اینکه به طور قطع همین موضوع عامل اختلال در تامین کالای اساسی و کمبود در سفره مردم است و امنیت غذایی را به خطر میاندازد، افزود: در واقع عامل اصلی گرانی کالای اساسی در باراز و کمبود آن، به اختلالات نظام تامین ارز برمی گردد که برخلاف ادعاهایی که میشود این اختلالات ربطی هم به تحریمها و تخفیفات نفتی ندارد یا اینکه حداقل، اثر این اختلالات ارزی بیشتر از تحریمها است و در واقع عامل اصلی وضعیت امروز، فساد بیسابقه در فرایند برگشت ارز به کشور است.
عضو هیات مدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران تاکید کرد: اگر خالی فروشی، اشتباه و غیر قانونی است که ما هم قبول داریم اشتباه است چرا خودِ بانک مرکزی و شرکت نیکو خالی فروشی میکنند؟ خالی فروشی به این معنا که درحالیکه ارزی برای اختصاص به واردکنندگان ندارد اما ریال آن ارز را از واردکنندگان میگیرد و پس از گذشت ۳ ماه نتوانسته ارز واردکنندگان را تحویل دهد.