خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛

خالی فروشی وزارت نفت و بانک مرکزی/ اثر اختلالات ارزی بیشتر از تحریم‌هاست

خالی فروشی وزارت نفت و بانک مرکزی/ اثر اختلالات ارزی بیشتر از تحریم‌هاست
کد خبر : 1726651
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با انتقاد تند از عملکرد وزارت نفت می‌گوید: «آقای پاک‌نژاد باید توضیح دهد چگونه درحالی‌که ادعا می‌شود فروش نفت عالی است، کشور با کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی روبه‌روست؟» او می‌افزاید بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز خریداری‌شده ماه‌هاست پرداخت نشده و هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیست.

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر «کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی» و همچنین مشکل فعلی واردکنندگان کالاهای استراتژیک برای تامین ارز اظهار داشت: آقای پاک نژاد- وزیر نفت- باید توضیح دهد درحالی که یک ماهه گذشته ادعا کرده وضعیت صادرات و فروش نفت بسیار خوب است چرا امروز کشور با مشکل ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و استراتژیک مواجه شده است. 

وی تاکید کرد: ۳ ماه گذشته ریالِ ارزی را که از بانک مرکزی و شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) خریداری کرده‌ایم و پرداختیم اما هنوز خبری از تامین ارز این کالاها نیست و از آن چیزی که خریداری شده حدود ۲۰۰ میلیون دلار هنوز معطل پرداخت است که البته این عدد مشمول تمام واردکنندگان نهاده‌های دامی نمی‌شود و اگر مجموع ارز سایر شرکت‌های واردکننده را در نظر بگیریم این رقم بسیار بیشتر از این اعداد خواهد بود. 

عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با بیان اینکه بیش از ۹۰ روز از تاریخ خرید نهاده گذشته است اما نیکو نتوانسته ارز را در اختیار واردکنندگان بگذارد، گفت: این تاخیر در پرداخت ارز از سوی وزارت نفت و بانک مرکزی، عوارض و تبعات اقتصادی بسیار زیادی هم برای چرخه تامین کالای اساسی و هم برای فعالان اقتصادی در پی دارد. ما واردکنندگان اغلب منابع مورد نیاز خود را از محل تسهیلات ارزی از بانک‌های ایرانی تامین می‌کنیم و حال اینکه بدون اغماض حتی اگر یک روز تاخیر در تسویه آن داشته باشیم، سیستم بانکی جرایم سنگین نسبت به ما اعمال می‌کند و در این شرایط شرکت نیکو ارزی را که ۳ ماه پیش خریداری کرده‌ایم را تحویل نمی‌دهد. 

نهاوندی ادامه داد: مهمتر اینکه چرا کسی پاسخگوی این وضعیت نیست و چرا این بحران برای کسی اهمیتی ندارد. حدود یک ماه است که نیکو و وزارت نفت پاسخ تماس‌های واردکنندگان را نمی‌دهند و هیچ مقام مسئولی در وزارت نفت پاسخگوی این وضعیت و بدهکاری خود به واردکنندگان نیست. 

وی با بیان اینکه به طور قطع همین موضوع عامل اختلال در تامین کالای اساسی و کمبود در سفره مردم است و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد، افزود: در واقع عامل اصلی گرانی کالای اساسی در باراز و کمبود آن، به اختلالات نظام تامین ارز برمی گردد که برخلاف ادعاهایی که می‌شود این اختلالات ربطی هم به تحریم‌ها و تخفیفات نفتی ندارد یا اینکه حداقل، اثر این اختلالات ارزی بیشتر از تحریم‌ها است و در واقع عامل اصلی وضعیت امروز، فساد بی‌سابقه در فرایند برگشت ارز به کشور است. 

عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تاکید کرد: اگر خالی فروشی، اشتباه و غیر قانونی است که ما هم قبول داریم اشتباه است چرا خودِ بانک مرکزی و شرکت نیکو خالی فروشی می‌کنند؟ خالی فروشی به این معنا که درحالیکه ارزی برای اختصاص به واردکنندگان ندارد اما ریال آن ارز را از واردکنندگان می‌گیرد و پس از گذشت ۳ ماه نتوانسته ارز واردکنندگان را تحویل دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری