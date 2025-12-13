اهتمام نیشکر به فعالیتهای قرآنی قابل تقدیر است
آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآنی نیشکر، چهارشنبه، ۱۹ آذرماه، در کشت و صنعت حکیم فارابی با حضور جمعی از مدیران استانی، قاریان برجسته و خانواده بزرگ صنعت نیشکر برگزار شد؛ رویدادی که با تجلیل از برگزیدگان و قدردانی از تلاشهای فرهنگی این صنعت همراه بود.
در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین شیخ جلیل علینژاد، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوزستان، با قدردانی از اهتمام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به فعالیتهای فرهنگی و قرآنی گفت: این شرکت با برگزاری مسابقات قرآنی ویژه کارکنان و خانوادهها گام مؤثری در ترویج معارف نورانی قرآن برداشته است.
وی افزود: کشف استعدادهای قرآنی در خانواده بزرگ نیشکر از مهمترین دستاوردهای این مسابقات است؛ دستاوردی که شور، انگیزه و نشاط معنوی را در میان خانوادهها تقویت میکند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوزستان با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام والای زن و مادر، به حضور حاج حامد شاکرنژاد، حافظ و قاری بینالمللی قرآن، در این آیین اشاره کرد و گفت: او سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران است و در عرصه دیپلماسی قرآنی میکوشد پیام انقلاب و کلام وحی را در سطح جهانی بازتاب دهد.
مشاور امور فرهنگی شرکت توسعه نیشکر در ادامه با تأکید بر ضرورت معرفی و تقویت اقدامات موفق، از تلاشهای دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، همچنین
مدیران فرهنگی، ائمه جماعات و کارگروههای فرهنگی و روابطعمومی قدردانی کرد و گفت: استخدام قاریان و فعالان قرآنی در این مجموعه صنعتی اقدامی ارزشمند و تأثیرگذار است.