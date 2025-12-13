خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اهتمام نیشکر به فعالیت‌های قرآنی قابل تقدیر است

اهتمام نیشکر به فعالیت‌های قرآنی قابل تقدیر است
کد خبر : 1726634
لینک کوتاه کپی شد.

آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآنی نیشکر، چهارشنبه، ۱۹ آذرماه، در کشت و صنعت حکیم فارابی با حضور جمعی از مدیران استانی، قاریان برجسته و خانواده بزرگ صنعت نیشکر برگزار شد؛ رویدادی که با تجلیل از برگزیدگان و قدردانی از تلاش‌های فرهنگی این صنعت همراه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ جلیل علی‌نژاد، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خوزستان، با قدردانی از اهتمام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی گفت: این شرکت با برگزاری مسابقات قرآنی ویژه کارکنان و خانواده‌ها گام مؤثری در ترویج معارف نورانی قرآن برداشته است.

وی افزود: کشف استعدادهای قرآنی در خانواده بزرگ نیشکر از مهم‌ترین دستاوردهای این مسابقات است؛ دستاوردی که شور، انگیزه و نشاط معنوی را در میان خانواده‌ها تقویت می‌کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خوزستان با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام والای زن و مادر، به حضور حاج حامد شاکرنژاد، حافظ و قاری بین‌المللی قرآن، در این آیین اشاره کرد و گفت: او سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران است و در عرصه دیپلماسی قرآنی می‌کوشد پیام انقلاب و کلام وحی را در سطح جهانی بازتاب دهد.

مشاور امور فرهنگی شرکت توسعه نیشکر در ادامه با تأکید بر ضرورت معرفی و تقویت اقدامات موفق، از تلاش‌های دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، همچنین

مدیران فرهنگی، ائمه جماعات و کارگروه‌های فرهنگی و روابط‌عمومی قدردانی کرد و گفت: استخدام قاریان و فعالان قرآنی در این مجموعه صنعتی اقدامی ارزشمند و تأثیرگذار است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری