حزئیات عرضه بنزین آزاد با لیتری ۵۰۰۰ تومان

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، از بامداد شنبه، ۲۲ آذر طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین در کشور اجرایی شد. بر اساس این مصوبه، سهمیه خودروهای دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها)، خودروهای مناطق آزاد و خودروهای وارداتی حذف شده است و این خودروها باید با نرخ آزاد یعنی ۵۰۰۰ تومان سوخت‌گیری کنند. سهمیه خودروهای شخصی همچنان ۱۶۰ لیتر در ماه تعیین شده است که شامل ۶۰ لیتر با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) خواهد بود. مصرف مازاد نیز با کارت جایگاه و نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومانی عرضه می‌شود.

سهمیه رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی

در اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است که رانندگان و راکبان فعال در سکوهای اینترنتی افزون بر سهمیه عمومی، مشمول دریافت سهمیه اعتباری ریالی جداگانه خواهند شد. این سهمیه برای خودروهای بنزینی ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم)، برای خودروهای دوگانه‌سوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) و برای موتورسیکلت‌ها ۴۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۲۵ لیتر نرخ اول و ۳۵ لیتر نرخ دوم) تعیین شده است که این سهمیه به شکل اعتباری پرداخت می‌شود. به این معنا که راننده ابتدا سوخت را با نرخ آزاد جایگاه (یعنی ۵۰۰۰ تومان) دریافت می‌کند و سپس مابه‌التفاوت نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) و نرخ آزاد (۵۰۰۰ تومان) پس از محاسبه پیمایش توسط وزارت کشور به‌صورت مستقیم از سوی دولت به حساب بانکی رانندگان و راکبان واریز خواهد شد.

همچنین خودروهای وارداتی و نوشماره داخلی ثبت‌شده در سکوها که سهمیه یارانه‌ای آنها حذف شده است، بر اساس پیمایش ماهانه تأییدشده مشمول دریافت سهمیه اعتباری (خودروهای بنزینی به مقدار ۲۰۰ لیتر و خودروهای دوگانه‌سوز به مقدار ۹۵ لیتر) خواهند شد. شرکت ملی پخش تأکید کرده است که سکوهای اینترنتی موظف‌اند هزینه تمام‌شده سفرها را از بابت افزایش نرخ سوخت افزایش ندهند و سازوکار قیمت‌گذاری پویا مبتنی بر عرضه و تقاضا حفظ خواهد شد.

الزامات مالکان چندخودرو

بنابر اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تنها به یک خودرو از افرادی که بیش از یک خودروی سواری دارند سوخت یارانه‌ای (۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی) تعلق می‌گیرد، از این رو سامانه اینترنتی خدمات کارت هوشمند سوخت به نشانی FCS.NIOPDC.IR از روز سه‌شنبه، ۱۸ آذر در دسترس مالکان چندخودرو قرار گرفته است و متقاضیان با ورود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و ثبت اطلاعات برگ سبز و پلاک خودرو، امکان انتخاب یک خودرو برای تخصیص سهمیه یارانه‌ای را خواهند داشت. ملاک اجرای طرح مالکیت فردی است و تاکنون تصمیمی درباره محدودیت خانوادگی اتخاذ نشده است.

تعریف چندخودرویی فقط شامل خودروهای سواری شخصی می‌شود و موتورسیکلت یا خودروهای عمومی متعلق به اشخاص حقیقی مانند وانت‌بارها و تاکسی‌ها مشمول این حکم نیستند. در صورتی که مالک دارای چند خودرو در مهلت یک‌ ماهه نسبت به انتخاب خودروی اصلی برای دریافت سهمیه اقدام نکند، کارت سوختی که بیشترین تراکنش را در سه ماه گذشته داشته به‌عنوان کارت دارای سهمیه باقی می‌ماند و سایر کارت‌ها باطل خواهد شد. کارت‌های باطل‌شده فقط با درخواست دوباره و با نرخ آزاد صادر می‌شوند.

دولت هدف از اجرای این طرح را مدیریت مصرف، کاهش واردات بنزین، حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش آلودگی هوا اعلام کرده است. با اجرای این مصوبه، انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از نیاز مصرف‌کنندگان با سهمیه‌های یارانه‌ای و اعتباری پوشش داده شود و استفاده از کارت جایگاه‌ها به حداقل برسد.

