به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت‌های جهانی نفت خام در معامله‌های روز جمعه (۲۱ آذر) در پی نگرانی درباره‌ها تشدید اختلال عرضه ونزوئلا افزایش یافت، هرچند با توجه به اشباع عرضه و احتمال توافق صلح روسیه و اوکراین، بازار همچنان در مسیر کاهش هفتگی قرار دارد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۲۱ دقیقه صبح روز جمعه به‌وقت گرینویچ با ۳۳ سنت یا ۰.۵۴ درصد افزایش، به ۶۱ دلار و ۶۱ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۳۵ سنت یا ۰.۶۱ درصد افزایش، ۵۷ دلار و ۹۵ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد. هر دو شاخص روز پنجشنبه (۲۰ آذر) حدود ۱.۵ درصد کاهش یافته بودند.

جانیو شاه، تحلیلگر مؤسسه ریستاد انرژی، گفت: بعضی از عوامل افزایشی قیمت نفت، از جمله تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا و حمله‌های پهپادی اوکراین به یک دکل نفتی روسیه در دریای خزر، همچنان پابرجا هستند.

۶ منبع مطلع روز پنجشنبه اعلام کردند که آمریکا پس از توقیف یک نفتکش در این هفته، در حال آماده‌سازی برای توقیف نفتکش‌های حامل نفت ونزوئلاست.

داده‌های منابع صنعتی و محاسبات رویترز نشان می‌دهد صادرات دریایی فرآورده‌های نفتی روسیه در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر تنها ۰.۸ درصد کاهش یافته و تکمیل عملیات نگهداری و تعمیرات دوره‌ای پالایشگاه‌ها به جبران کاهش شدید صادرات سوخت از مسیرهای جنوبی مانند دریای سیاه و دریای آزوف کمک کرده است.

شاخص‌های برنت و دابلیوتی‌آی این هفته بیش از سه درصد کاهش قیمت داشته‌اند که نشان‌دهنده تردیدهای گسترده‌تر بازار است.

تاماس وارگا، تحلیلگر مؤسسه پی‌وی‌ام اویل اسوشیتس (PVM Oil Associates)، گفت: در حالی که ممکن است حمایت‌های پراکنده‌ای از کاهش عرضه وجود داشته باشد، اما حال‌وهوای کلی بازار نشان‌دهنده پیشی گرفتن عرضه از تقاضاست و انتظار می‌رود هرگونه افزایش قیمت کوتاه‌مدت باشد.

