اجرای رسمی بنزین ۳ نرخی/ بنزین آزاد جایگاه‌ها ۵۰۰۰ تومان شد

از ساعت صفر امروز ۲۲ آذر نرخ‌ بنزین سهمیه‌ای با کارت شخصی ۱۵۰۰ تومان، بنزین نرخ دوم با کارت شخصی ۳۰۰۰ تومان و بنزین نرخ سوم با کارت جایگاه ۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

به گزارش ایلنا، طبق تصویب‌ هیئت وزیران، نرخ سوم بنزین (۵۰۰۰ تومان در هر لیتر) از امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در جایگاه‌های سوخت اجرایی خواهد شد.

این تغییرات شامل تعدیلاتی در سهمیه‌های بنزین برای خودروهای مختلف نیز می‌شود.

جزئیات افزایش قیمت نرخ جدید بنزین به شرح زیر است؛ 

نرخ اول بنزین: ۱۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر (برای سهمیه ۶۰ لیتر در ماه)

نرخ دوم بنزین: ۳۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر (برای سهمیه ۱۰۰ لیتر در ماه)

سهمیه نرخ سوم: برای خودروهایی که مشمول نرخ اول و دوم نیستند، قیمت بنزین ۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

بر این اساس؛ خودروهای صفرکیلومتر داخلی با قیمت زیر یک میلیارد تومان، مونتاژی، تولیدی و وارداتی مشمول سهمیه‌های نرخ اول و دوم نخواهند شد.خودروهای پلاک دولتی (به جز آمبولانس) و خودروهای با پلاک منطقه آزاد نیز شامل این محدودیت هستند.

لازم به ذکر است: خودروهای نو شماره‌ای با قیمت نهایی فروش کارخانه کمتر از ۱ میلیارد تومان سهمیه بنزین دریافت می‌کنند.

سهمیه نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) خودروهای دوگانه‌سوز از ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۴ به ۵۰ لیتر در ماه کاهش می‌یابد.

همچنین اگر شخصی دو خودروی بنزین‌سوز داشته باشد، تنها به یکی از خودروهای آن شخص سهمیه نرخ اول و دوم تخصیص می‌یابد و خودروهای دیگر مشمول نرخ آزاد (۵۰۰۰ تومانی) خواهند بود.

لازم به ذکر است؛ نرخ سوم هر فصل بر اساس قیمت های خرید از پالایشگاه ها تجدیدنظر می شود.

ابن تغییرات با هدف تعدیل قیمت بنزین و مدیریت سهمیه‌ها صورت گرفته و دولت امیدوار است با این طرح، از قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه جلوگیری کند.همچنین این سیاست را گامی ضروری برای کاهش وابستگی به واردات و شفاف‌سازی نظام انرژی می‌توان تلفی کرد.

